CERSAIE verso il tutto esaurito a quattro mesi dall’evento.

Presentato oggi a Milano il Salone Internazionale della Ceramica per l’Architettura e dell’Arredobagno, che si terrà dal 25 al 29 settembre a Bologna.

A quattro mesi dall’evento, il Salone Internazionale della Ceramica per l’Architettura e dell’Arredobagno, è Sold Out, un mese prima rispetto al 2016, per lo spazio dedicato alla ceramica, quello per gli altri materiali da pavimentazione, la superficie dedicata ai colorifici e quella delle aree esterne che è al 102% della superficie dello scorso anno – una percentuale in più ottenuta attraverso l’ulteriore ottimizzazione di spazi disponibili.

Un Cersaie in ottima salute anche per l’arredobagno – il secondo asse portante della Fiera Internazionale – che vede ad oggi una superficie già assegnata pari al 97% di quella disponibile, con diverse trattative in corso per allocare gli ultimi spazi disponibili e che consentiranno di vedere ai nastri di partenza circa 150 aziende – italiane ed estere – di questo comparto.

Una conferma della centralità internazionale di una manifestazione che punta a superare il risultato di partecipazione dello scorso anno, 852 espositori provenienti da 43 Paesi del mondo.

Cersaie, la più grande e qualificata rassegna internazionale per i settori della ceramica e dell’arredobagno, si conferma con queste premesse l’appuntamento di riferimento mondiale del trade internazionale per conoscere le tendenze estetiche, tipologiche e tecnologiche, ma anche per essere il luogo di confronto fondamentale tra il mondo della produzione e quello della distribuzione.

Le ragioni di questo successo sono molteplici. Accanto alla peculiarità forte di Cersaie come fiera per il sistema della distribuzione di tutto il mondo unita alla buona congiuntura che si sta registrando sia in Italia che all’estero, vanno aggiunti i luoghi tematici, quali la ‘Galleria dell’Architettura’ con il programma culturale “costruire, abitare, pensare” e i Cafè della Stampa, luoghi di conversazione presso la lounge della Galleria per approfondire temi di attualità e di interesse per i partecipanti di Cersaie. Importanti sono anche gli eventi organizzati per i posatori presso la Città della Posa e l’iniziativa ideata per i consumatori finali con il progetto Cersaie Disegna la Tua Casa presso l’Agorà della Stampa, localizzata al Centro Servizi della Fiera.

Organizzato da Edi.Cer.spa e promosso da Confindustria Ceramica in collaborazione con BolognaFiere, la 35° edizione di Cersaie si terrà a Bologna dal 25 al 29 settembre 2017.

