Targetti: soluzioni di luce innovative per lo showroom Giltrap a Auckland

È stata affidata a Targetti Nuova Zelanda l’illuminazione del nuovo showroom di Giltrap Group da sempre dedito alla vendita dei più prestigiosi marchi automobilistici come Bentley, Aston Martin e Lamborghini.

Il progetto firmato dallo studio di architettura Warren and Mahoney (WAM) prevede oltre allo showroom delle tre case automobilistiche al piano della strada, anche tre piani di uffici ai livelli superiori e quattro piani interrati dedicati al deposito delle auto e ai servizi.

In generale, Warren & Mahoney hanno voluto dare un aspetto industriale a tutto l’edificio, grazie ad una struttura in cemento armato lasciato volutamente a vista e a grandi condutture metalliche che corrono lungo i vari ambienti. Anche l’illuminazione ha seguito necessariamente questo stile; per lo showroom espositivo, Targetti NZ ha creato insieme al team di progettazione di W&M, un sistema lineare custom che incorpora in un unico elemento tutti i servizi come l’illuminazione, il sistema antincendio e l’impianto elettrico. Questa speciale soluzione è stata poi utilizzata, in diverse varianti, all’interno dell’intero edificio, creando un continuum tra le diverse aree e i diversi piani.



Per l’illuminazione dello showroom, nelle aree più prossime agli uffici, oltre alla luce generale sono stati creati degli accenti attraverso dei proiettori incassati multi-ottica della serie STORE che si alternano al sistema lineare. Negli uffici chiusi da pareti vetrate sono stati installati downlight da incasso della serie CCTLED che permettono un’illuminazione uniforme e al contempo brillante, ma con UGR<19 per limitare il rischio di abbagliamento sulle postazioni lavoro con videoterminali.

Lungo il perimetro sono state create delle zone di attenzione per le “fabulous car” attraverso l’utilizzo di 15 proiettori della serie RAY per ogni auto, altamente performanti e con ottiche differenziate, installati ad un’altezza di circa 6 metri, a cui va il compito di enfatizzare e valorizzare la forma, il materiale o i dettagli delle cromature di ciascuna autovettura.

La “delivery area” è la zona dove i clienti sono in attesa di ricevere la propria auto ed è qui che l’illuminazione valorizza questa esperienza con un tripudio di luce ed emozione.

Il sistema di illuminazione controllato DALI garantisce 3000 lux medi sulle auto ed un assicurato effetto “WOW”.

Il livello 2 è dedicato agli uffici direzionali caratterizzati dallo stesso stile industrial. Anche qui non è stato previsto il controsoffitto e per l’illuminazione è stato previsto lo stesso elemento lineare per l’illuminazione generale.

Il downlight CCTLED nella versione TUBE con carter in alluminio è stato usato per l’illuminazione della cucina, mentre i proiettori SLASH su binario sono stati impiegati per l’illuminazione della reception, della sala ristoro e nei corridoi che collegano le varie sale riunioni per creare un’illuminazione più scenografica.

Nei pochi spazi in cui è stato previsto il controsoffitto come le sale meeting, sono stati installati CCTLED TECH per un’illuminazione tecnica, professionale e in linea con le normative sull’illuminazione delle aree ufficio.

