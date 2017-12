IKN Italy annuncia i nomi dei vincitori del Retail Awards durante la serata di gala che si è svolta ieri.

Grande successo per la prima giornata di Forum Retail 2017 con oltre 650 presenze.

L’edizione in corso sta proponendo una serie di novità, tra cui i Retail Awards, la prima edizione dell’appuntamento dedicato alla premiazione dei migliori progetti del settore Retail che si è svolto ieri sera durante la Notte del Retail. Durante la serata – che ha visto la partecipazione del comico di Zelig Fausto Solidoro in qualità di presentatore e che ha coinvolto 120 ospiti, tra cui 100 Retailer – sono stati premiati i vincitori delle 10 categorie, scelti dalla Giuria composta da Top Manager del settore.



Ecco i nomi dei vincitori:

Categoria “Best Customer Experience Initiative” > Awaytomars ltd, fashion community di talenti creativi, premiata da Roberto Valvo, AD Tiger;

Categoria “Best Chief Digital Officer in Retail” sponsorizzata da Splio > Monica Gagliardi, Global Ecommerce, CRM, Digital, Social Director di OVS e premiata da Gian Maria Gentile, Digital Director Unes;

Categoria “Best Retailtainment Concept” > Carrefour Express, il primo Express “Urban Life”, un nuovo modo di vivere il punto vendita, premiata da Stefano Navarra, Retail Director Under Armour;

Categoria “Best o2o Strategy” > OVS, Digital shopping experience all’insegna dell’omnicanalità, premiata da Marco Dellapiana, Country General Manager Tally Weijl;

Categoria “Best e-commerce storyteller” > Velasca, come raccontare l’arte artigianale italiana fuori da ogni formalismo, premiata da Karim El Saket, Founder, CoCeo Dalani Home & Living;

Categoria “Best Social Engagement & Digital Loyalty Program” > Sisal Pay, il giro del mondo in una bolletta, premiata da Paolo Denti, AD Thun;

Categoria “Best Innovation in Payment” sponsorizzata da Cofidis Retail > CIGIERRE Compagnia Generale Ristorazione Spa premiata da Debora Guma, CIO Carrefour;

Categoria “Best in Store Technology” > L’Oréal – Divisione Prodotti Professionali, con il progetto Salon Emotion: ridare incanto al viaggio emozionale della cliente, premiata da Alessandro Lazzaroni, AD Domino’s Pizza Italia;

Categoria “Best Logistics Project” sponsorizzata da Tesi Square > EasyCoop, la risposta di Coop Alleanza 3.0 ai bisogni dei consumatori digitali, premiata da Alberto Spinelli, Direttore Logistica Latteria Soresina;

Categoria “Best Collaborative Project in Retail” > Laboratorio della Sicurezza, progetto che nasce da una richiesta di aggregazione e condivisione da parte del security manager del mondo del retail, premiata da Mario Gasbarrino, AD Unes. Si tratta di un premio speciale ad Honorem, che avvalora la forza della condivisione tra colleghi di aziende diverse che si ritrovano per diventare mentor delle nuove leve, favorire una nuova percezione della propria funzione nel Retail e sensibilizzare le istituzioni sulle necessità del settore.

E’ stato inoltre nominata “Retailer of the Year” – un premio all’eccellenza del settore per chi ha saputo differenziarsi nell’esperienza di acquisto, per chi ha saputo avere una vision ed essere disruptor rispetto alla concorrenza – l’azienda Lego, che è stata premiata da Giuseppe Miroglio, Presidente Miroglio Group. Hanno ritirato il premio Davide Gionfriddo, General Manager Europe Gruppo Percassi, e Camillo Mazzola, Marketing & PR Director Lego Italia.

Durante la serata si è svolta una raccolta fondi a sostegno della Fondazione Lene Thun, impegnata nell’offrire gratuitamente a 19 strutture sul territorio nazionale un servizio di terapia complementare attraverso la modellazione dell’argilla a bambini e ragazzi ricoverati in oncoematologia pediatrica e in altri reparti di lunga degenza. In rappresentanza della Fondazione ospiti della serata Paolo Denti Amministratore Delegato di Thun e Lucia Adamo Referente della Fondazione.

