Delfina Design: La boutique d’architettura di un’italiana a Dubai

Un amore per il disegno scoccato alle scuole elementari, laurea presso la facoltà di architettura al Politecnico di Milano, una lunga esperienza in importanti studi di architettura internazionali. Oggi Delfina Cortese, architetto italiano con sede a Dubai, è a capo di Delfina Design, uno studio di progettazione boutique a Downtown, il quartiere più esclusivo della città degli Emirati Arabi. La specializzazione? Interni sartoriali di lusso.

Scoperta la sua propensione per le materie artistiche a soli 6 anni, Delfina Cortese intuisce il suo futuro professionale fin da piccolissima. Dopo la maturità artistica, si iscrive alla Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano, dove si laurea nel 2004, specializzandosi poi in Design per lo Spazio Pubblico nello stesso ateneo milanese. Un percorso formativo che le permette di andare a New York per un tirocinio presso lo studio UOA nell’estate del 2005, dove prende consapevolezza del suo desiderio di lavorare all’estero.

Tornata in Italia, dopo alcune esperienze in studi di architettura milanesi, comincia a collaborare con lo studio Deotto Architetti di Bergamo. Un’esperienza che la porta ad Abu Dhabi, dove segue il progetto per lo Yas Marina Hotel che dal 2009 ospita la Formula 1 negli Emirati Arabi. È durante quel viaggio che conosce Dubai e, colpita dal dinamismo della città, decide di farvi ritorno per lavorare presso Woods Bagot, uno studio australiano con clienti nel settore della finanza di altissimo livello. A seguire, nel 2014, approda da Emaar, società costruttrice punto di riferimento a livello internazionale nel mondo del lusso e proprietaria del Burj Khalifa, il grattacielo più alto del mondo. E in questi anni progetta gli interni per l’headquarter di Dubai del lussuoso centro della finanza DIFC, ristruttura il resort di lusso Address Montgomerie e si occupa della riconversione di una villa residenziale di 1350 mq in una SPA, Heart & Soul per il boutique developer di lusso Albarari.

Dopo 20 anni di esperienza, 14 dei quali passati a Dubai, l’architetto nel 2019 decide di fondare il suo boutique studio nel cuore della città dove ha trovato molte delle cose che cercava, come indipendenza, libertà e riconoscimento professionale.

I progetti firmati Delfina Design

Delfina Design firma progetti prestigiosi non solo negli Emirati Arabi, ma anche in Italia e in altre parti del mondo. Le attività dello studio comprendono diversi ambiti: dal residenziale all’hospitality, dal contract alla ristrutturazione di edifici storici. E, come in un atelier di haute couture, ogni interno viene completamente cucito su misura sulla base delle esigenze di ciascun cliente. Delfina Design si dedica infatti a tutte le fasi del progetto, dall’ideazione del concept alla supervisione del cantiere, fino alla consegna chiavi in mano. Un approccio sartoriale che dà vita a interni esclusivi ed eleganti, contraddistinti sempre da una raffinata ricerca materica e da un’estrema cura per il dettaglio.

In soli 5 anni Delfina Design ha curato progetti per developer di lusso e clienti privati, diventando un riferimento per l’interior design di alta gamma. Tra le tante realizzazioni: il 2020 Club VIP Restaurants, Bars and Lounges all’Expo di Dubai per Emaar, diverse ville e appartamenti di lusso negli Emirati Arabi, il restauro degli interni di Villa Romboli, una storica dimora liberty a Marina di Pisa, conosciuta per essere stata il nido d’amore di Gabriele D’Annunzio ed Eleonora Duse, oggi sede dell’ufficio vendite di Marina Development Corporation, e il Marina Development Corporation Headquarter.

Tanti anche i progetti ai quali lo studio sta lavorando attualmente: Penthouse e Villa sulla Palm Jumeirah, rinomata location per le residenze di altissimo livello, e la realizzazione di un boutique hotel nel deserto, di cui Delfina Design seguirà anche il cantiere. Tutti interventi di grande pregio che confermano la intensa e veloce crescita dello studio.