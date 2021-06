UNO Contract arreda l’hotel You.Me Design Place

L’azienda a fianco dell’architetto Simone Micheli per la realizzazione del nuovo hotel triestino.

L’intervento di ristrutturazione dell’hotel su disegno dell’architetto Simone Micheli ha coinvolto l’intera struttura e UNO Contract ha curato la fornitura degli arredi per le camere e suite e gli spazi comuni.

You.Me Design Place, il cui nome allude alla simbiosi che si instaura tra l’ospite e lo spazio che lo accoglie, è un hotel 4 stelle nel centro storico di Trieste, con camere di diverse tipologie – deluxe, junior suite e suitedeluxe – che soddisfano le più varie esigenze della clientela.

Lo stile di questa struttura ricettiva creato dall’architetto Micheli segue, per usare le sue parole, “una storiaconnessa al nuovo lusso che non è fatto di opulenza e di ridondanti geometrie ma di semplicità, essenzialità e meraviglia. I colori, come il bianco o il grigio perla, si fanno materia fisica da modellare.



Le superfici preziose e ricercate, gli specchi che riflettono la molteplicità di senso dell’esistenza, le immagini che fondono insieme passato, presente e futuro, diventano segni tangibili, contenitori di messaggi univoci che, con le vibrazioni illuminotecniche, connotano le aree comuni e alterano con vigore lo spazio sin dentro le camere.”

In questo progetto UNO Contract ha inserito gli arredi, tutti customizzati, per il progetto su disegno dell’architetto: al piano terra, il bancone reception con portale e specchio sagomato predisposto per installazione TV, i pannelli decorativi per la lobby, i mobili bar ed espositori, i pannelli decorativi e mobili contenitori per la sala colazioni. Le superfici sono realizzate in laminato bianco e geometrie che rimandano al futuro.

L’azienda ha fornito, inoltre, l’arredo completo per tutte le camere e suite. Una dimostrazione ulteriore di come l’azienda veneta riesca a lavorare con i grandi nomi dell’architettura e del decor internazionale, come Zaha Hadid e Piero Lissoni per citarne alcuni, per realizzare progetti di alberghi, residence, ristoranti e navi da crociera. Progetti nei quali UNO Contract riesce a inserire i suoi 35 anni di expertise con una attenzione particolare a qualità dei materiali e cura dei dettagli, per forniture efficienti ed evolute.

You.Me Design Place Hotel

Committente, Proprietà e Gestione: Borin Hotels Group

Progetto di Interior design e illuminotecnico: Arch. Simone Micheli

Realizzazione degli arredi: UNO Contract

Località: Centro di Trieste – Via G. Mazzini 3 – Borgo Teresiano

Categoria: Hotel 4 stelle – 20 camere – un centro benessere con sauna e bagno turco

Completamento: fine aprile 2021

Foto: Juergen Eheim

UNO Contract è un’azienda specializzata nella realizzazione di arredi per hotel di lusso, residence e navi da crociera. Situata a Pramaggiore, nella città metropolitana di Venezia, l’azienda dispone di tre siti produttivi che occupano 60.000 mq coperti. Fondata nel 1985, oggi la società è alla seconda generazione di imprenditori della famiglia fondatrice, affiancata da un management con elevate competenze, e ha maturato in questi 35 anni di attività, esperienze in tutto il mondo, realizzando progetti per i più importanti brand dell’hospitality, disegnati da studi internazionali di architettura e interior design.