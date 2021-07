HOTEL REGENERATION – Simone Micheli connects design to Art – Fashion – Food – Journalism – Music – Show – Sport

Hotel Regeneration – la più grande e coinvolgente mostra/agorà dedicata al contract – torna ad essere, nel 2021, il cuore pulsante di Lambrate.

Il Fuorisalone nel distretto di Ventura Milano vuole dare un segnale di ripartenza del mondo fieristico del design con l’edizione 2021 in scena dal 5 al 10 settembre e che traghetterà l’intero quartiere verso l’edizione del 2022.

Edizione 2019 – Photo credit Simon Fiorentino

Hotel Regeneration, organizzata in collaborazione con 196+ forum Milan, PKF hotelexperts, miscela installazioni sperimentali di altissimo profilo con un ricco programma culturale di conferenze e convegni tematici.

Ibridazione, contaminazione, alterazione sono le parole chiave che guidano l’happening contenutistico e formale firmato dall’architetto Simone Micheli per il Fuorisalone 2021, dando vita ad uno spazio dedicato all’ospitalità in cui le funzioni si contaminano e gli ambienti si fondono osmoticamente, grazie ad un intelligente uso di tecnologia e materiali connessi al mondo dell’innovazione.

Ci saranno otto differenti installazioni dedicate a prestigiose catene alberghiere internazionali e ciascuna sarà rivolta ad un personaggio di eccellenza del mondo dello spettacolo, della musica, del giornalismo, della critica, dello sport, della cucina, della moda: Taste Lounge Bar & Restaurant, Physical Spa, Comedy Room, Opinion Room, Rewind Room, Lyric Hall, Cellar Room e Reality Room. Completeranno l’esposizione gli spazi dedicati all’incontro, al business ed all’informazione: la Conference Area, l’Info Point per accogliere gli ospiti e la Re-working area, in cui imprenditori e professionisti costruiranno relazioni vincenti, significative per i futuri sviluppi del fare business.

Ogni frammento prende vita dall’iconico e distintivo tratto dell’architetto Micheli – grazie al supporto di prestigiose aziende partners di caratura internazionale – con l’obiettivo di creare una vera e propria opera d’arte realmente immersiva e stimolante.

Hotel Regeneration è una narrazione dirompente in cui i sensi umani si ibridano, spacca l’ordinario e mette in mostra il futuro dell’hospitality: innovativo smart, visionario, provocatorio; eppure vincente, business-oriented e sostenibile.

In scena c’è una vera e propria sfida, quella tra arte e tecnica, bellezza ed efficienza, evanescenza ed eternità, che acquista una forma e diventa icona contemporanea grazie alla forza delle idee.

Edizione 2019 – Photo credit Simon Fiorentino

Hotel Regeneration oltrepassa i canoni tradizionali dell’esibizione, dinamizza il concetto di mostra configurandosi come una kermesse di eventi, conferences, workshop ed incontri dedicati al business, al real estate, al design, all’architettura ed alla formazione. Un contenitore frizzante e cangiante in cui domanda ed offerta si incontrano e raccontano il volto dell’ospitalità di domani.

OfficinaVentura14

Via Ventura 14 – Milano, Distretto di VENTURA MILANO



9 Settembre 2021, su invito 11:00 – 20:00 | 196+ forum Milan

17:00 | Presentazione del volume antologico edito da Skira – Simone Micheli architecture since 1990

5 -10 Settembre 2021 opening hours

10:00 – 20:00 | 5 – 9 Settembre

10:00 – 18:00 | 10 Settembre



