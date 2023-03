Ritorna GUEST/LAB l’evento must sui trend dell’ospitalità

RITORNA A MILANO GUEST/LAB L’EVENTO MUST SUI TREND DELL’OSPITALITA’ ORGANIZZATO DA TEAMWORK

Il 4 maggio 2023 torna GUEST/LAB, l’appuntamento professionale di alto profilo dedicato al mondo dell’ospitalità, del design e del contract organizzato da Teamwork Hospitality – il network riminese che da 25 anni contribuisce alla crescita della cultura imprenditoriale nel settore del turismo.

GUEST/LAB è un momento di incontro tra esperti del settore, architetti, interior designer, consulenti e operatori professionali e una preziosa opportunità di confronto, di relazioni, di conoscenze e di scambio di idee.

E’ uno sguardo al futuro del design nel mondo dell’hotellerie e, come tale, si conferma punto di riferimento nel panorama di settore e momento strategico per contribuire a promuovere la cultura del settore.

GUEST/LAB è anche una imperdibile occasione di formazione e di aggiornamento grazie al ricco programma di seminari e case history.

Una recente indagine CSIL Centro Studi Industria Leggera di Milano, svolta su un campione rappresentativo di produttori europei di arredamenti per il contract, mostra come il comparto degli hotel e dell’ospitalità venga di gran lunga giudicato dagli intervistati come quello a maggior crescita nel prossimo biennio (2023-2024).

LA LOCATION

La 4a edizione di questa giornata dedicata al design, alla progettazione e alla riqualificazione alberghiera si terrà a Milano, nella prestigiosa location del Centro CongressiPalazzo delle Stelline in corso Magenta 61, dalle 9.30 alle 17.00, con il patrocinio di POLI.Design e la collaborazione dell’Associazione AIPI, del Network NEWH, di SKAL International e con media partner suite, we:llewelevelacademy.

A CHI SI RIVOLGE

GUEST/LAB è dedicato agli albergatori, ai proprietari di strutture ricettive, ai direttori e manager, ai responsabili sviluppo di catene e operatori real estate, ai responsabili acquisti di catene e gruppi alberghieri, agli architetti, interior designer, ingegneri, progettisti e tecnici del settore.

Come per l’anno scorso, gli architetti iscritti all’Ordine di Milano potranno fare richiesta dei crediti formativi: 1 cfp per la sessione del mattino e 1 cfp per la sessione del pomeriggio.

IL MONDO DELL’OSPITALITA’ SI INCONTRA E SI CONFRONTA

La giornata dei lavori presenta un intenso programma di seminari tenuti da esperti, consulenti di marketing e da protagonisti del settore alberghiero, che illustreranno gli orientamenti presenti e futuri che si stanno affermando sul mercato.

Architetti di fama internazionale presenteranno le loro più recenti realizzazioni di alberghi e ristoranti e offriranno spunti di riflessione sui temi legati alla progettazione e alla fruizione degli spazi per l’ospitalità, anche alla luce dei cambiamenti in atto nei comportamenti e nelle esigenze della clientela.

Esperti di primo piano terranno seminari sulla importanza della climatizzazione e della insonorizzazione, sui layout funzionali e sulla pianificazione del budget e daranno consigli su come rinnovare la qualità dell’offerta alberghiera e su come orientarsi nel panorama delle novità del settore.

TEMI CHIAVE DEI LAVORI 2023

Il focus dei lavori si concentrerà su alcuni temi-chiave:

Trends nel design alberghiero

nel design alberghiero Soluzioni per il food & beverage in hotel

in hotel Testimonianze e case history di successo

di successo Brand e concept in Italia e nel mondo a cui ispirarsi

in Italia e nel mondo a cui ispirarsi Super Bonus Alberghi 80%

I NUMERI DI GUEST/LAB

Per l’edizione 2023 sono in programma interventi di 36 speaker per un totale di 42 ore di formazionee informazione, che si terranno in 6 sale del Palazzo delle Stelline: Bramante, Chagall, Leonardo, Agnesi, San Carlo Borromeo e Solari.

GUEST/LAB si avvale della partnership di oltre 60 brand, fra aziende produttrici, operatori del settore, studi di architettura e di engineering

ISCRIZIONE AL SITO DELL’EVENTO www.guestlab.it

SPEAKER INTERNAZIONALI

SPEAKER ITALIANI