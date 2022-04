GUEST LAB 2022. PROGETTARE L’OSPITALITA’.

GUEST LAB è l’evento dedicato al contract, al design e all’hospitality.

La data da segnare in agenda è il 4 maggio 2022. L’evento è Guest Lab, appuntamento professionale di alto profilo dedicato al mondo dell’ospitalità organizzato da Teamwork – il network riminese che da quasi 25 anni contribuisce alla crescita della cultura imprenditoriale nel settore del turismo – e nasce dal confronto con clienti, albergatori, architetti e operatori turistici, che vogliono valorizzare le loro strutture per offrire agli ospiti una qualità superiore.

LA LOCATION

La terza edizione di questa giornata di formazione sui nuovi trend dell’ospitalità, sui cambiamenti in atto e sul futuro della progettazione alberghiera si terrà a Milano, nella prestigiosa location del Centro Congressi Palazzo delle Stelline in corso Magenta 61, a pochi passi dal Cenacolo Vinciano, dalle ore 9.30 alle 17.30, con il patrocinio di POLI.Design.

A CHI SI RIVOLGE

Guest Lab è dedicato ad albergatori, proprietari di strutture ricettive, direttori e manager, responsabili sviluppo di catene e operatori real estate, responsabili acquisti di catene e gruppi alberghieri, architetti, interior designer, ingegneri, progettisti e tecnici del settore.

IL MONDO DELL’HOSPITALITY SI INCONTRA E SI RACCONTA

È un’occasione imperdibile di aggiornamento attraverso un intenso programma di seminari tenuti da esperti, consulenti di marketing e da protagonisti tra i più influenti nel settore alberghiero che illustreranno i nuovi brand e i concept che si stanno affermando sul mercato.

Architetti di fama internazionale presenteranno le loro più recenti realizzazioni di alberghi, ristoranti e pubblici esercizi e offriranno spunti di riflessione sui temi più sfidanti legati alla progettazione e alla fruizione degli spazi per l’ospitalità, anche alla luce dei cambiamenti in atto nei comportamenti e nelle esigenze degli ospiti, che si traducono nella messa a punto di una gamma di servizi mirati e nell’offerta di soluzioni innovative.

Esperti di primo piano terranno seminari sull’importanza della climatizzazione e dell’insonorizzazione, sui layout funzionali e sulla pianificazione del budget.

Parallelamente al programma dei seminari, Guest Lab è anche un momento di incontro tra le aziende presenti e architetti, investitori, costruttori, developer, albergatori, direttori, imprenditori e operatori professionali e si conferma una preziosa occasione di confronto, di relazioni, di conoscenze e di scambio di idee, per contribuire a promuovere la cultura del settore.

TEMI CHIAVE DEI LAVORI 2022

Quali i fattori critici e di successo del settore alberghiero?

Quali i trend del design per gli alberghi?

Come si evolve il progetto degli spazi hospitality?

Come cambieranno le aspettative degli ospiti?

Quali le soluzioni più efficaci per riqualificare l’hotel?

Super bonus, sostenibilità, ripartenza

Layout funzionale e budget cost efficace

A quali brand e nuovi concept ispirarsi?

La nuova generazione di hotel nel mondo

UN PO’ DI NUMERI

La scorsa edizione di Guest Lab (Milano, 23 Settembre 2021) ha fatto registrare la presenza di oltre 50 aziende partner espositrici di loro prodotti e servizi e di oltre 1000 iscritti tra albergatori, architetti, operatori del settore hospitality e giornalisti.

Quest’anno sono in programma interventi di oltre 40 speaker per un totale di 42 ore di formazione e informazione, che si terranno in 6 sale del Palazzo delle Stelline: Bramante, Chagall, Leonardo, Agnesi, San Carlo Borromeo e Solari

SPEAKER INTERNAZIONALI GIA’ CONFERMATI

Kristina Zanic, Kristina Zanic Consultants

Bittor Sanchez-Monasterio, Accor

Josè Manuel Ferrero, estudi{H}ac

Maria Garcia-Arribas, BAR Studio

SPEAKER ITALIANI GIA’ CONFERMATI

Piero Giovannini, H&A associati

Claudio Nardi, Claudio Nardi Architects

Giulia Delpiano e Corrado Conti, ovre.design

Patrizio Cionfoli, Studio Volpi

Marco Vismara, Studio D73

Marco Piva, Studio Marco Piva

Stefano Gavazzi, Concreta

Federico Spagnulo, Spagnulo&Partners

Massimo Roj/Marco Colombo, Progetto CMR

Marco Rocca, Amministratore delegato Mottolino Fun Mountain

Mario Dal Molin, Studio di Architettura Ing. Mario Dal Molin

Gianpietro Sacchi, Alberto Zanetta, POLI.Design

Francesco Scullica, Politecnico di Milano

Antonio D. De Antonis, AIPI

Chiara Di Pinto, Arianna Lelli Mami, Studiopepe

Aldo Parisotto, Studio Parisotto+Formenton

André Straja, Goring and Straja Studio

William Britt Moran, Dimorestudio

Enrico Cleva, NEWH

Giancarlo Cavazzoni, Cavazzoni Associati

Luigi Fragola, Luigi Fragola Architects

Andrea Borin, AI Progetti

Elisa Ferrari, Ferrari Studio

Massimiliano Cognigni, VDA Group

Paolo Tranquillini, Starpool

Federico Zucca, STS Hotel

Arianna Greco, Dormakaba

Fabio Ardito, Pergo

Laura Verdi, architetto e direttore editoriale we:ll magazine

Peter Pichler, Peter Pichler Architecture

Leonardo e Marzia Dainelli, Dainelli Studio per Ceramica Bardelli

Nicola Delvecchio, Teamwork Hospitality

Alessia Galimberti, Galimberti Studio

Consuelo Betti, Fundermax

Domenico Forte, NH Collection Milano CityLife

Michele Reginaldi, quattroassociati

Giacomo Racugno, Augusto Contract

Giovanna Manzi, BWH Hotel Group

Fabio Coppola, Yellowsquare

Lorenzo Caimi, Caimi Brevetti

iscrizione gratuita al sito dell’evento www.guestlab.it