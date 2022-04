Dolce&Gabbana: A Milano due boutique dedicate alla casa

Dolce&Gabbana annuncia l’apertura delle sue prime due boutique al mondo dedicate all’universo dell’arredamento a Milano, in Corso Venezia 7 e via Durini 23.

Blu Mediterraneo, Leopardo, Carretto Siciliano, Zebra: i temi della Collezione Dolce&Gabbana Casa prendono vita su mobili, accessori per la tavola, tessili e oggetti decorativi che evocano il lifestyle, il rispetto della tradizione e l’innovazione da sempre parte del DNA del brand.

La nuova boutique di Corso Venezia 7 ospita i complementi d’arredo della Collezione. Cuscini in twill e duchesse, trapuntini stampati, servizi di bicchieri in vetro di Murano soffiato a bocca e piatti in ceramica siciliana per una completa mise en place, candele profumate e accessori in legno laccato celebrano l’artigianato italiano d’eccellenza e l’arte di vivere la casa.

Dagli ampi divani in tessuto ai tavoli in rovere laccato, fino ai mobili bar accessoriati, gli elementi d’arredo della collezione Dolce&Gabbana Casa trovano spazio nella boutique di via Durini 23, realizzata in partnership con Luxury Living Group, azienda leader nel segmento dell’arredo di lusso e lifestyle.

