Sync Design, Studio specializzato in architettura per il retail, con il progetto Kanishk Mehta esplora il rapporto tra lusso e design esperienziale.

Situato sulla Golf Course Road a Gurugram, in India, Kanishk Mehta è un’esclusiva boutique di abbigliamento maschile su misura.

“Il brief ci ha ispirato a progettare un ambiente di lusso per l’uomo moderno, il nuovo negozio è frutto di un rebranding e di un’identità regale ottenuta attraverso l’architettura e il design“, afferma il co-fondatore dello Studio Sync Design , Bhavuk Jain.

I progettisti hanno scelto di “vestire” il negozio in uno stile moderno ed eclettico, creando un mix di lusso ed estetica che trasmette una ricca esperienza sensoriale.

Per creare continuità il negozio è stato diviso idealmente in tre aree: la prima, che funge anche da ingresso, ospita il banco cassa, le calzature e l’abbigliamento casual. Nella seconda trovano posto gli Sherwani (i tradizionali abiti lunghi indossati in India) e gli smoking, mentre una raccolta di tessuti accuratamente selezionati occupa la terza area.

Le piccole e raffinate sartorie italiane e l’elegante mondo dell’aristocrazia sono tra i riferimenti che hanno ispirato il design del flagship store: dalle tonalità dell’oro negli interni, al pavimento intarsiato in ottone che rendono la palette dei materiali una melodia visiva e cromatica.

Per aggiungere un tocco sofisticato e accentuare la regalità del negozio, lo Studio ha previsto un controsoffitto con struttura a vista e cornici dorate che sostengono un grande specchio.



Pareti ad arco in stucco grigio con accenti dorati, mensole in ottone e legno insieme a un tavolo da biliardo, creano uno sfondo straordinario per l’esposizione di abbigliamento maschile, mentre un’ appenderia circolare sospesa al soffitto e un grande tappeto leopardato evocano gli aspetti esperienziali di un défilé di moda.

Colonne in alluminio realizzate su misura e personalizzate con l’incisione del logo del negozio, riportano ad un’architettura classica, d’impatto ed esclusiva.

Un layout illuminotecnico flessibile, composto da luci a binario e apparecchi di illuminazione personalizzati da 3500 Kelvin, (che permettono di evidenziare i prodotti senza falsare i colori ) crea una calda ed elegante atmosfera.

“Il nostro interesse nel considerare il retail design come “terapeutico” ci ha portato a sviluppare il carattere maestoso di questo progetto.. “, afferma Bhavuk Jain.

Sync Design Studio ha sempre cercato di creare ambienti coinvolgenti, variabili e reattivi. La loro ideologia sperimentale, l’approccio utilitaristico e l’amore per l’architettura moderna ed eclettica vengono rimodellati nei loro progetti.

Attraverso il negozio Kanishk Mehta, lo Studio punta a celebrare l’uomo sofisticato e moderno che sostiene la cultura “more, new and now” della moda maschile premium.

Location: Golf Course Road, Gurugram

Architect: Sync Design Studio– Bhavuk Jain, Sandeep Singh

Area: 279 sqm

Photos courtesy: Atul Pratap Chauhan

Text: Urvashi Vasishtha

