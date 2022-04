Gardenia Orchidea, il fascino iconico del made in Italy

Materiali preziosi e decori effetto wallpaper sono i temi delle nuove collezioni che Gardenia Orchidea presenta a Coverings 2022.

Un’enciclopedia dedicata al marmo e una selezione di stampe iconiche che rappresentano il lifestyle firmato Versace; a Las Vegas dal 5 all’8 aprile Gardenia Orchidea punta su LA MARMOTECA e ICONS, i nuovi progetti in gres porcellanato in grado di interpretare con raffinatezza e prestigio le ultime tendenze dell’interior design.

LA MARMOTECA

LA MARMOTECA è un racconto materico articolato che, grazie alle più avanzate tecnologie ceramiche, re-interpreta le affascinanti stratificazioni create dalla natura. La collezione propone 16 diversi articoli, dalle varianti più classiche a quelle più fantasiose e colorate, in una gamma studiata per trasferire l’eleganza del marmo nel residenziale di pregio, ma anche in ambito contract, hospitality e wellness.

Vari formati a disposizione, tra cui le lastre 120×280 cm, diversi spessori e tre finiture: Lux, Soft e Naturale.

ICONS

ICONS esprime l’inconfondibile stile Versace con un repertorio di pattern grafici che hanno contribuito al successo della maison. Le superfici avvolgono gli spazi con trame esclusive, che trasformano l’ispirazione tessile in ceramica dai colori brillanti, effetti tridimensionali e accenti di metallo prezioso.

ICONS, con ben 25 soggetti in formato 60×120 cm, che spaziano dalle grafiche heritage fino ai disegni più recenti, è la prima collezione di rivestimenti “luxury” in gres porcellanato di Versace Ceramics.