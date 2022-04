Boutique Missoni a Shanghai

Il progetto della prima boutique cinese è firmato BBA Studio di Barbara Ballabio e Andrea Burgio.

È stata recentemente inaugurata a Shanghai la prima Boutique con la nuova immagine Missoni in Cina.

Collocato nel Kerry Center, nel distretto di Jing’an a Shanghai, il nuovo negozio Missoni si svela al pubblico sin dal disegno della facciata, interpretando in forma architettonica l’iconico motivo a zig-zag che caratterizza i tessuti Missoni, qui suggerito dal sapiente utilizzo di cromie, elementi verticali in metallo e tagli di luce che conferiscono dinamismo, come in una superficie in movimento.

All’interno, in un unico spazio fluido, si susseguono pareti fra loro dolcemente raccordate, realizzate ora in listelli di metallo, ora in cellulosa pressata con l’idea di creare un unico spazio continuo in cui l’occhio del cliente possa muoversi senza impedimenti. Su tutto il perimetro infatti, come nota di sottofondo, è possibile leggere la texture grafica della maglieria conosciuta in tutto il mondo e diventata elemento dominante dello stile Missoni.

Il disegno dello zig-zag è leggibile attraverso la tridimensionalità dei rivestimenti, realizzati con certosino lavoro artigianale, dove gli scarti di spessore sono messi in evidenza dalla luce.

L’idea dei progettisti è quella di creare un ambiente neutro all’interno del quale i colori e i tessuti degli abiti e degli accessori della casa di moda potessero essere i veri protagonisti, pur senza rinunciare ad un certo grado di riconoscibilità stilistica e a un linguaggio raffinato nell’uso e nella scelta dei materiali e dell’illuminazione.

Attraverso un estremo lavoro di sintesi, il nuovo concept architettonico parla del mondo Missoni, evidenziando il prodotto ma senza sovrastarlo. In fine, la reinterpretazione del celebre motivo si presenta qui come il fil rouge capace di unire tutti gli elementi, in un passaggio fluido tra esterno e interno, tra design e abbigliamento.

Grande attenzione è stata data alla ricerca di materiali sostenibili, in linea con i principi del brand. In particolare si sono utilizzati prodotti ecologici e con un ciclo di vita circolare inserendosi all’interno del quanto mai attuale dibattito della green economy.

Nello specifico le pareti sono realizzate con Milleforma Cotone© un materiale composito a base di linters di cotone e argilla e il pavimento è realizzato in CIMENTO®, composto per oltre il 90% da aggregati minerali mescolati ad un legante cementizio.

Location: Kerry Center, Shanghai

Architect: BBA Studio di Barbara Ballabio e Andrea Burgio

Area: 180 mq

Photos courtesy: Zhang Yuguang

by