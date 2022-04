Flagship Store GRAFF Tokyo

Il nuovo flagship store di Tokyo, situato nel prestigioso quartiere di Ginza, offre una nuova vision del brand di gioielli Graff.

Gwenael Nicolas dello studio Curiosity ha creato un innovativo concept che offre una shopping experience personalizzata.

Lo spazio illumina la via di Ginza attraverso una scintillante facciata interamente in vetro. In un gioco di ombre, la boutique a due piani è visibile attraverso una griglia argentea alta 10 metri. La forma curva della tenda metallica avvolge la facciata e mette in evidenza le diverse collezioni di gioielli presentate in eleganti vetrine sospese.

Entrando nella boutique, lo spazio rivela un’atmosfera che emana una sensazione di limpidezza e serenità. La luce morbida e i colori delicati consentono al cliente di concentrarsi sui gioielli.

IL PIANO TERRA

Il piano terra, dedicato agli sposi è aperto e luminoso, l’alto soffitto invita a scoprire i diversi spazi all’interno della boutique. Le stanze appaiono come dipinti: con diversi strati, superfici chiare, trasparenti e display incorniciati che valorizzano le creazioni esposte.

La complessa semplicità apparente riecheggia nella raffinatezza dei gioielli. Le diverse collezioni sono accuratamente posizionate in display unici: il punto focale dell’area sposi è a forma di cono come gli artigli di un anello di diamanti, mentre il susseguirsi di stanze e spazi riservati, scandisce il percorso della boutique in una coreografia magistrale tra l’incanto dei gioielli e l’ambiente ispiratore.

La boutique è anche un dialogo tra l’artigianato locale e la ricerca dell’eccellenza Graff: texture uniche, carta washi color argento degli artigiani d’avanguardia di Wajue, tessuti della rinomata Hooso di Kyoto e una scultura dell’artista Junko Mori, contribuiscono a stimolare tutti i sensi.

Il soffitto a doppia altezza si apre sul grande salone incorniciato dalla scintillante tenda curva della facciata, mentre una luce calda e morbida traspare dal tessuto metallico.

Una caratteristica iconica della boutique è la scala scultorea, un ” tour de force” di legno e luce. Una spirale autoportante in mezzo al vuoto che conduce al piano superiore.

IL PRIMO PIANO

Il primo piano è un tributo alle collezioni di alta gioielleria Graff: il verde iconico del brand viene reinterpretato in una combinazione di pietra verde riflettente e morbidi rivestimenti in seta dello stesso colore. Le pareti e i banchi di esposizione, di un bianco immacolato,

illuminano lo spazio. Lo sguardo è attratto dall’effetto infinito della parete a specchio, evidenziata da un’altra scultura di Junko Mori. Il clou del salone è un grande paravento con foglie verdi e dorate, di Hakuichi, il maestro artigiano di Kanazawa.

Un corridio/galleria collega i salottini privati delimitati da ampie vetrate; mentre i display per l’alta gioielleria evidenziano le creazioni in un alone di luce e ombre verdi.

Bianco e colori tenui creano un’ambiente armonioso dove la raffinatezza e la delicatezza sono enfatizzate da un bassorilievo dell’artista francese Jane Puylagarde.



Concept and design Curiosity – Gwenael Nicolas

Lead interior design Shinya Inobe

Interior design Risa Kojima, Sho Watanabe

Creative direction Marina Kondova

Computer graphic design Jean Lou Jamelot

Graphic design Kenji Kamei

Photo courtesy Satoshi Shigeta

