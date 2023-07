The Contract Community è pronta ad accogliere Treeview, un progetto di future hospitality

Treeview è la nuova installazione firmata The Ne[s]t Ricerca e Sviluppo che riflette sul futuro dell’ospitalità in simbiosi con la natura.

La proposta del più completo marketplace dell’ospitalità che unisce le quattro manifestazioni del settore indoor e outdoor (SIA Hospitality Design, SUN beach&Outdoor Style, Superfaces e Greenscape) torna ad ospitare allestimenti innovativi.

InOut|The Contract Community, dall’11 al 13 ottobre 2023, nel quartiere fieristico di Rimini, è pronta ad accogliere un progetto di future hospitality sviluppato in collaborazione con The Ne[S]T Ricerca e Sviluppo.

«Lo ricorda il tema portante dell’edizione 2023: nel tempo dell’Utopia, progettualità e sperimentazione si spostano verso una trasformazione profonda della proposta dell’industria turistica» dichiara Gloria Armiri, Group Exhibition Manager – Tourism & Hospitality Division di Italian Exhibition Group.

Interrogandosi sulle prospettive dell’ospitalità contemporanea, considerando anche fattori come il cambiamento climatico e lo sfruttamento delle risorse naturali da parte dell’uomo, nasce il concept di TREEVIEW, che si presenta a tutti gli effetti come «un’installazione che racconta un futuro in cui gli esseri umani e gli alberi coesistono secondo i principi della reciprocità e della collaborazione», spiega l’architetto Paolo Scoglio del team The Ne[S]T Ricerca e Sviluppo.

Un’utopia possibile, quella raccontata da InOut|The Contract Community con TREEVIEW, che diventa un esempio concreto di architettura intelligente, realizzata con materiali rigorosamente sostenibili (dal legno naturale al materiale tessile) che invitano l’ospite a instaurare un rapporto di simbiosi con l’elemento vegetale.

“L’albero, infatti, è il vero protagonista di questa famiglia di architetture, che unisce algoritmi, computational design e patterns ispirate alla natura: una matrice di esemplari dello stesso genoma digitale, ma dai caratteri fenotipici propri dell’ecosistema ospitante», prosegue l’Architetto Paolo Scoglio. In linea con la sua filosofia, The Ne[S]T sceglie l’impronta zero sul territorio: la versatilità della struttura è confermata dalla sua essenza modulare che, nel tempo, può trasformarsi rapidamente – grazie anche ai sistemi che sono facili da installare e disinstallare – per stare al passo con l’evolversi del vivere contemporaneo.

TREEVIEW, inteso come una struttura di design, fa parte di una famiglia più ampia composta da pezzi unici nel loro genere in grado di svelare subito il punto di incontro comune: l’essere contenitori di esperienze in cui i confini, considerati fino ad oggi tradizionali, si aprono verso nuove sfumature tra turismo, smartworking e wellness sostenibili.

Un’idea di design sostenibile progettato grazie all’esperienza di The Ne[S]T con la dichiarata sensibilità di voler disegnare l’ospitalità secondo il gusto Made in Italy, in cui umani e alberi, con reciprocità e collaborazione, possono coesistere nel rispetto di quella che, per InOut|The Contract Community, è una visione utopica intesa come ideale realizzabile.