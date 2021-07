VOLUME Simone Micheli architecture since1990

Simone Micheli, pluripremiato architetto di fama internazionale, celebra i trent’anni anni di attività professionale: un’analisi di ampio respiro sugli sviluppi presenti e futuri del suo fare progettuale vere e proprie icone di architettura, interior design e product design.

Il suo percorso, mai statico, ha attraversato i molteplici campi in cui la progettazione si articola: dall’architettura all’architettura degli interni, dal design al visual design passando per il ruolo centrale fin da subito attribuito alla comunicazione; le sue creazioni, sostenibili e sempre attente all’ambiente, sono connotate da forte identità ed unicità.

“Del mio percorso professionale non cambierei nulla, sono molto orgoglioso ed entusiasta del cammino fino ad ora fatto e delle opere che in questi 30 anni veramente intensi e densi di emozioni ho realizzato. I temi che guidano la mia attività si rinnovano continuamente, fin dagli esordi non ho mai lasciato che il mio pensiero si focalizzasse su un tipo di oggetto soltanto o su un unico agire architettonico. Ho sempre cercato di lavorare a 360° gradi, di tenere la mente aperta e di far sì che il mio fare progettuale spazi dalla definizione del più piccolo dettaglio fino alla realizzazione di grandi edifici e master plan. La vita è il risultato dell’addizione di tante componenti piccole quanto meravigliose, tutte fondamentali, tutte ugualmente perfette. Dal medesimo ideale sono ispirate le mie opere: unicum organici, iconiche opere al di fuori dello spazio-tempo consueto. Ogni nuovo progetto per me è una sfida affascinante, un’avventura da vivere con energia, un viaggio che lascia molti sedimenti nel mio animo e che non cessa di offrire al mio spirito nuovi modelli a cui dare forma viva.”

L’intento che da sempre guida la filosofia progettuale dell’architetto Micheli consiste nella volontà di creare luoghi “altri” al di fuori dalle tradizionali consuetudini, in grado di soddisfare l’esigenza di benessere dell’uomo contemporaneo.

“Il modificarsi della vita, quindi, e l’innovazione tecnologica che continuamente conduce alla scoperta di nuovi materiali e di nuovi mezzi attraverso cui garantire massimo comfort all’uomo, sono fattori il cui peso direziona e fa sì che il mio fare progettuale sia senza sosta aggiornato. Progettare luoghi sospesi, unione mistica di tempo passato e momenti presenti, in grado di squarciare il velo della contemporaneità per volgersi e tendere verso il futuro è il fulcro del mio pensiero e della mia azione architettonica.”

