IKN presenta la diciottesima edizione di FORUM RETAIL, in programma i prossimi 29 e 30 Novembre a Milano.

Siamo giunti alla diciottesima edizione di Forum Retail, l’evento ideato e organizzato da IKN Italy che in questi anni ha raccontato le sfide affrontate dai retailer e dal mondo della distribuzione analizzate da un punto di vista di innovazione e digital.

Le 17 edizioni che si svolte sinora hanno coinvolto più di 1.000 Speaker, oltre 13.000 partecipanti e circa 630 Sponsor.

Forum Retail 2018 avrà come leitmotive “Inspire Transformation”: il programma dell’evento riflette infatti la necessità di innovazione per facilitare il processo di cambiamento in atto in questo settore.

L’edizione 2018 dell’evento propone:

150 relatori

4 sessioni plenarie con Retailer Internazionali di successo

con Retailer Internazionali di successo 20 focus tematici

2 incontri a porte chiuse per Amministratori Delegati

per Amministratori Delegati Survey con analisi di Mercato

con analisi di Mercato Benchmark Intersettoriali

2 Laboratori interattivi

Pitch e Presentazioni delle Start Up del mondo retail

del mondo retail Tour guidati nell’area expo alla ricerca di tecnologie innovative

alla ricerca di tecnologie innovative 1 Serata Retail Awards

Pranzi riservati e spazi di incontro tra retailer e operatori del settore

Le novità dell’edizione sono le Sessioni Plenarie, che coinvolgeranno Speaker internazionali e disruptive e imprenditori under 40 del settore Retail, e un momento di dibattito sui nuovi trend di Salute & Benessere, Pet Care e Bio. Un’altra novità è rappresentata dallo Startup Village, una zona dedicata alle Startup situata all’interno della Area Expo che ha l’obiettivo di creare networking con tutti i partecipanti all’evento. All’interno delle 12 Sessioni Parallele tematiche, ogni startup che aderirà al progetto avrà a disposizione 5 minuti di pitch per presentare il proprio servizio di fronte alla platea di retailer e fornitori di soluzioni IT. Una giuria composta dal relatori retailer delle sessioni valuterà i progetti: al termine della giornata verrà premiata la migliore Startup.

In occasione di Forum Retail 2018, il mondo del Retail sarà analizzato da diversi punti di vista, come:

Retail Emotion

Chi vincerà saprà sorprendere il suo cliente, tra personalizzazione della promozione e dell’offerta;

4 plenarie per avere una vision di what’s next per il settore e imparare ad essere semplici in prima linea e complessi dietro le quinte. Un giusto mix tra l’arte dello stupire e del mantenere le promesse.

Retail Talents

Il valore delle aziende parte dalle persone: scopri nuove funzioni e nuovi percorsi di crescita;

Coinvolgere i dipendenti nel processo di innovazione è un must: come migliorare la credibilità dell’azienda nell’era digitale?

Retail Experience

Due giorni per ridisegnare il customer journey e conoscere i nuovi format di punto vendita di successo;

Un’area (all’interno dell’area expo) dedicata all’entertainment per favorire il networking tra partecipanti.

Retail Tainment

Obiettivo differenziarsi! Come accrescere la capacità relazionale del punto vendita con corsi in-store, eventi legati a testimonial, blogger, influencer e un’offerta di servizi “edonistici”?;

Il partecipante può sperimentare il Future Store e divertirsi con le tecnologie del futuro.

I contenuti dell’evento sono stati sviluppati grazie al contributo dei 40 membri dell’Advisory Board, Top Manager di aziende di successo.

Il programma completo è consultabile sul sito ufficiale dell’evento: www.forumretail.com #forumretail





Community OnRetail

OnRetail è la community di IKN Italy dedicata al settore: mette a disposizione dei professionisti del Retail contenuti e aggiornamenti continui con conferenze, formazione tecnica, articoli, interviste e video. Attraverso canali tradizionali, digital e social offre la possibilità di condividere conoscenze, esperienze aziendali, best practice e innovazioni grazie al contributo dell’Advisory Board e dei maggiori esperti del settore. OnRetail rappresenta lo strumento più adatto per costruire una fitta rete di relazioni e interazioni tra tutti i professionisti attraverso grandi eventi e appuntamenti in cui confrontarsi con partner, colleghi e protagonisti del settore.

IKN Italy è l’acronimo di:

“I” come INSTITUTE: IKN Italy nasce da Istituto Internazionale di Ricerca. Grazie all’esperienza maturata in 30 anni di attività, si posiziona all’interno di una rete internazionale in grado di proporre sia tematiche di grande attualità e interesse, sia relatori di alto livello. La reale fotografia di IKN la “scattano” i numeri di questi 30 anni: oltre 70.000 partecipanti, 20.000 aziende e 10.000 tra relatori e docenti; numeri che conclamano IKN leader indiscusso nel suo settore.

“K” come KNOWLEDGE: la società lavora in settori strategici. Ricerca continua e ascolto del mercato garantiscono a IKN la messa a punto di una formazione non standardizzata, costituita invece da contenuti unici, esclusivi e non “googlabili”.

I settori sui quali si concentra la società sono: Farmaceutico e Dispositivi Medici, Energy & Utilities, Sanità, Banca e Assicurazioni, Retail e GDO, Industrial, Logistica, Legale e Fiscale, Marketing e Vendite, Project Management.

“N” come NETWORKING: IKN Italy opera all’interno di una rete che le permette di organizzare eventi e iniziative che diventano occasioni di incontro per condividere esperienze uniche e sviluppare nuove partnership. Le iniziative di IKN Italy generano relazioni ad alto valore aggiunto, attraverso incontri B2B qualificati.

L’Azienda è certificata UNI EN ISO 9001 : 2008 e qualificata per la presentazione di piani formativi a organi istituzionali e fondi interprofessionali che si occupano delle richieste di finanziamento e della gestione dei processi burocratici.