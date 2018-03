Lo Studio di architettura Marketing Jazz progetta il Siviglia Footbal Club official store

Marketing Jazz, Studio specializzato in retail design, ha creato per il Siviglia Footbal Club Official Store, una shopping experience chiara, essenziale ed allo stesso tempo unica ed efficace.

Collocato in un edificio storico, in una delle vie turistiche più frequentate di Siviglia, nei pressi della Cattedrale e di fronte alla fontana, dove la Società festeggia i propri campionati.



Lo store, di circa 100 mq, dalla pianta allungata, ricopre una posizione strategica, in grado di stabilire una giusta connessione tra turisti ed appassionati della squadra di calcio spagnola.

Ingresso “ Photocall”. Un gigantesco schermo all’ingresso trascina letteralmente turisti e fan all’interno del negozio, che si dilettano a fotografarsi di fronte ad esso.

L’interno del negozio ricorda proprio lo stadio: un luogo in cui la squadra ed i tifosi attendono i loro beniamini del Siviglia Calcio.

La parete nera sullo sfondo è incorniciata da linee verticali a LED luminose bianche e rosse, i colori distintivi della squadra; mentre lo scudo svizzero, simbolo del Club, domina nel mezzo dello schermo.

La parete “Goal”. Qui vengono unicamente esposte le uniformi di gara, proprio per distinguersi dal resto dell’attrezzatura atletica.

Questa parete simile ad un campo di calcio è stata appunto progettata per dare maggior enfasi a quello che è l’obiettivo fissato all’inizio di ogni partita. Sulla parte superiore del display figurano i vari trofei vinti.



L’installazione, completata da un piano rialzato e retroilluminato con l’erba artificiale del marchio Astro Turf (utilizzata come copertura dei terreni di gioco), offre un senso di leggerezza d’insieme. Per conferire altresì un senso di calore e di prestigio sono state ampiamente impiegate finiture in rovere.

La parete “Spogliatoio”. In quest’area è stata collocata l’attrezzatura dedicata alla preparazione sportiva. Una parete in metallo perforato consente di appendere equipaggiamenti e strumenti in modo flessibile. Vi sono anche due lunghe panche sovrapposte, a simulare le sedute che ricordano quelle dello spogliatoio della squadra. Il motto inscritto in stampatello retroilluminato rivela lo spirito grintoso del club.

Espositore palloni da calcio. Questo elemento di arredamento è il più caratteristico display, in quanto rappresenta nell’insieme “la scarpa da calcio nel pallone”: una mezza sfera la cui parte superiore è stata divisa in tre sezioni, ciascuna delle quali mostra le varie collezioni di scarpe da calcio o da corsa dello sponsor.



La parete “Fan Kit”. Qui, una parete particolare, posta accanto al banco cassa, esibisce tutti gli articoli del merchandising sportivo personalizzato.

Camerini ed abbigliamento personalizzato. Le scelte d’acquisto in genere vengono formalizzate nel camerino; e queste zone-prova sono state deliberatamente poste a fianco della parete adibita all’esposizione dell’abbigliamento. Pertanto il Club ha predisposto un servizio utile a personalizzare gli articoli scelti con l’immagine, il nome o il numero dei mitici calciatori.

Tecnologia e rapporto con i tifosi. Creare un ambiente immersivo, portare la sensazione dello stadio direttamente nel punto vendita, facilitare l’interazione con il cliente e una lunga lista di possibilità di collegamento con i tifosi è stata la filosofia della tecnologia presente nel negozio.

Un mondo di video all’ingresso per dare una superba impressione e catturare l’attenzione dei passanti; uno schermo tattile digitale, proprio accanto allo “spogliatoio”, servirà per rivedere le tattiche di gioco. Dietro i banchi cassa, attinente al retro del negozio, un altro schermo collegato dall’ingresso, a sottolineare lo spirito del Club che comunica direttamente con i fan.

Planning of commercial space, Creativity, Marketing-Jazz Team

Design and overall creative direction Carlos Aires

3D Design Silvia Teijeiro

Photos courtesy Ikuo Maruyama



by AN shopfitting magazine no.143 ©