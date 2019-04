Marketing-Jazz progetta la Farmacia Comtal di Barcellona.

Lo Studio spagnolo Marketing-Jazz è stato scelto per il restyling della Farmacia Comtal. Una ristrutturazione che ha comportato la ridefinizione del percorso della shopping experience.

Intento della committenza era quello di creare un autentico punto di riferimento nel Turó Park, uno dei quartieri più emblematici di Barcellona. Infatti, per poter fidelizzare una clientela così importante ed elitaria sono state apportate delle migliorìe al layout della farmacia preesistente per renderla ancora più contemporanea.

Comtal, la cui origine del marchio risale al 1948 e che deriva dal nome in spagnolo castigliano Condal (la Farmacia della città dei Conti), associa nel suo logo l’immagine della Sagrada Familia, il tempio della grande basilica cattolica del capoluogo catalano.

Il concept, incentrato sul motto “Farmacia Comtal è salutare per tutta la città”, si sviluppa in un progetto retail per un ambiente che facilita la comunicazione, ispirando fiducia, grazie anche alla completezza dei servizi offerti.

Retail design

Obiettivi principali del restyling di immagine di questa farmacia sono stati:

Garantire la massima visibilità

Fornire uno spazio altamente fruibile

Facilitare la visualizzazione e la vendita mediante un percorso percettivo.

Sono state ottimizzate tutte le aree che costituiscono lo spazio commerciale, mediante il rinnovo della vetrina di ingresso, l’ampliamento dell’area vendita ed il reparto acquisti di impulso, camerini e sala d’attesa, il tutto per facilitare la visualizzazione e la vendita dei prodotti.

Lo studio di una comunicazione visiva accattivante è determinato dall’impiego di materiali ed illuminazione con colori che ben si coordinano con lo stile lussuoso di tutto il punto vendita.





Il connubio di ceramica italiana per la pavimentazione e l’inserimento di elementi effetto marmo sono sinonimo di eleganza ed, allo stesso tempo, trasmettono una sensazione di benessere.



La scelta di arredamento in legno tipo smeriglio, con display e pannelli difformi conferiscono all’ambiente un’atmosfera esclusiva, ma di grande funzionalità e leggerezza. Gli imponenti banchi vendita sono realizzati in CORIAN, mentre le pareti in truciolato e metallo perforato, che prevedono l’inserimento di corpi illuminanti incassati, forniscono ulteriore modernità.

Visual Merchandising

La presentazione del prodotto è impostata su tre temi

Il concetto di “Salute per tutta la città” viene unicamente estrinsecato dalle pareti laterali all’ingresso; infatti, l’arredamento e le nicchie ricavate si ispirano proprio agli edifici situati nel Turó Park e qui, se ne possono esattamente riconoscere almeno tre profili La personalizzazione e l’innovazione integrata hanno un ruolo primario: infatti, una tecnologia altamente robotizzata a vista (finiture, accessori, bilance sono laccati del colore del logo) e permette una visualizzazione completa dei passaggi del farmaco, in cui un’apparecchiatura artificiale si muove con precisione dal dispensario fino alle varie postazioni La palette di colori ed il sistema di illuminazione è tipica degli anni ’70 con chiari riferimenti alla primordiale farmacia.

La Farmacia Comtal, che nel suo motto celebra “La salute per tutta la città”, rappresenta un vero omaggio retro-futuristico, dove la nostalgia delle atmosfere dei negozi di una volta si fonde con le tendenze più innovative.

Design Marketing-Jazz

Area 70 smq

Strategy, creativity, design and general management Carlos Aires

Sketches and artistic illustrations Elena de Andrés

Corporate image Laura Sánchez De Pedro

Topographic survey Mercedes Robles

Technical design Xiang Sun

Visual Merchandising Comtal Pharmacy Team and Carlos Aires

Photos courtesy Ikuo Maruyama

