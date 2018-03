Kasanova+, a Varese l’occasione è… a portata di Touch

“Web Window”. È l’ultimo nuovo progetto firmato Kasanova+: quanto di più pratico, utile, creativo, innovativo e conveniente si possa immaginare.

Un’intuizione originale che si sposa a quella mission “dalla parte di chi compra” che ha accompagnato Kasanova, realtà italiana radicata sempre più sul territorio grazie a un’offerta, a un servizio, a un rapporto qualità/prezzo inimitabili.

Il punto vendita in questione è Kasanova + di Varese in Piazza XX Settembre 6 angolo Via Mazzini 14, certamente uno dei più hi-tech e all’avanguardia in Italia grazie a quei contenuti emozionali pensati per uno shopping tour suggestivo nei tre piani d’esposizione su una superficie di poco meno di mille metri quadrati.



Qui la grande novità è ora … nelle vetrine esterne dove ci sono due monitor da 42 pollici che invitano il cliente, con immagini in movimento, a interagire.

Al tocco del monitor da parte del cliente, si apre una schermata con tutti gli ambienti della casa e, con la funzionalità scroll si scorrono i prodotti presenti in negozio, le loro caratteristiche e il prezzo.

Una scritta “approfittane subito” avvisa che confermando l’ordine si potrà usufruire del 10 % di sconto alla cassa. Una volta terminata la spesa l’ordine verrà inviato direttamente alla cassa del negozio dove il cliente potrà “riscattare” la sua promozione e fare un vero affare!

“Con la Web Window vogliamo uscire dal negozio per mostrare, a chi passeggia in prossimità dello store, ventiquattr’ore su ventiquattro, il work in progress delle idee d’acquisto che proponiamo e accoglierlo con un ‘benvenuto’ nella nostra grande famiglia” dice entusiasta Maurizio Ghidelli, Amministratore Delegato di Kasanova Spa.