MD si affida a LG per il massimo comfort climatico nei suoi punti vendita.

Ad oggi sono state installate le soluzioni LG Electronics in oltre 50 punti vendita in tutta Italia.

MD S.p.A. uno dei più importati player della grande distribuzione italiana, con oltre 720 punti vendita in tutto il territorio nazionale, ha deciso di affidarsi a LG Electronics per le soluzioni di climatizzazione in alcuni store di nuova realizzazione o recentemente ristrutturati.

LG Electronics collabora con MD dal 2016, fornendo soluzioni di climatizzazione sia per il raffrescamento che per il riscaldamento in oltre 50 store distribuiti in tutto il territorio nazionale.

Le soluzioni installate si basano sui nuovi sistemi MULTI V 5 a portata di refrigerante variabile (VRF), che ottimizzano l’efficienza energetica e massimizzano il comfort climatico. MULTI V 5 è dotato dell’innovativo Dual Sensing Control, che rileva sia la temperatura che l’umidità (esterna e interna) per gestire efficacemente raffrescamento e riscaldamento e garantire sempre il massimo livello di comfort.

Inoltre, grazie al compressore inverter di ultima generazione e all’elevata capacità delle unità esterne, MULTI V 5 rappresenta la soluzione ideale per la climatizzazione di grandi edifici.

Gli store di MD hanno in media una metratura di 1600 mq. e per essi è stata scelta una soluzione composta da due macchine esterne da 14 Hp con 8 cassette a 4 vie da 10,2 KWatt nelle aree di vendita, mentre nelle zone di lavorazione (come l’area forno o quella della lavorazione carni) sono state installate macchine commerciali con multisplit o cassette a 4 vie.



Le cassette a 4 vie essendo indipendenti possono rilevare la temperatura nella zona in cui sono posizionate e, per esempio, variare la portata del refrigerante in quella zona. In questo modo è possibile impostare temperature diverse nelle diverse aree del supermercato a seconda delle esigenze.

I sistemi Multi V 5 offrono un’ottima combinazione di efficienza energetica e semplicità di gestione che permettono di garantire il comfort climatico dei clienti e del personale dei punti vendita MD. LG Electronics ha supportato MD con grande professionalità in tutte le fasi del progetto, dall’individuazione della soluzione più appropriata, all’implementazione e al primo avviamento.

“La collaborazione con MD finora ci ha permesso di realizzare già più di cinquanta progetti in tutta Italia. Ci aspettiamo in futuro di proseguire questa cooperazione con soluzioni in grado di soddisfare tutte le esigenze, introducendo anche funzionalità aggiuntive come il controllo da remoto centralizzato, già disponibile ma non ancora implementato”, ha dichiarato Gianluca Figini, Air Conditioning & Energy Solutions Director, LG Electronics Italia.

