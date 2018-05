Si accendono i motori di ORIGIN PASSION and BELIEFS.

Origin Passion and Beliefs è la manifestazione di Italian Exhibition Group che si svolge a Milano in concomitanza con Milano Unica dal 10 al 12 luglio 2018.

È un’importante opportunità offerta alle piccole e medie aziende manifatturiere italiane specializzate nella sub fornitura e nei servizi di qualità e a tutto il comparto della moda in generale, quella che Origin Passion and Beliefs rappresenta oggi per il settore.

ORIGIN PASSION AND BELIEFS è un salone delle eccellenze manifatturiere che completa la filiera del Sistema Moda italiano. Un appuntamento, organizzato da IEG Italian Exhibition Group, creato per far incontrare il meglio della manifattura italiana nel comparto moda e accessorio con i decision maker (operations manager, uffici stile) dei top brand del comparto fashion internazionale.



Per il suo terzo anno consecutivo nella Fiera di Milano Rho, quest’anno dal 10 al 12 luglio, Origin Passion and Beliefs si svolgerà in concomitanza con Milano Unica, la fiera internazionale dedicata alla presentazione delle collezioni di tessuti e di accessori per abbigliamento.

Numerosi e di grande prestigio i partner di ORIGIN: Agenzia ICE, Confartigianato, CNA Federmoda, Expo Modena, Apulia Fashion Makers, Federazione Moda Italia, Calicantus e la stessa Milano Unica.

Molti di questi contribuiranno ad arricchire il programma degli eventi che, in via di finalizzazione, è già fitto di proposte per gli operatori e i media.

Grande spazio avrà inoltre ICE che ha inserito la manifestazione all’interno del Piano Expo Sud 2, il progetto di finanziamento per le regioni del meridione d’Italia teso a trasformare le aziende potenzialmente esportatrici in esportatori abituali e incrementare la quota export ascrivibile alle Regioni del Mezzogiorno sul totale nazionale. In, particolare, grazie ad Agenzia ICE, ORIGIN darà voce ai distretti produttivi ed alle eccellenze del sud, grazie ad un programma di promozione e formazione finanziato con fondi dell’Unione Europea.

Quattro le aree tematiche della manifestazione: STONE che raccoglie le migliori aziende di Bijoux, Accessori, Prototipazione, Semilavorati, Sviluppo prodotto, TECHNOLOGY dove sono ospitate Termonastrature, Brevetti, Stampa a caldo, Tintoria, Consulenza tecnica, LEATHER con Stampa, Accessori, Prototipazione, Taglio, Intreccio e infine TEXTILE per tutto quanto riguarda Campionatura, Modellistica, Confezione, Ricamo, Sviluppo prodotto.

La manifestazione lo scorso anno aveva registrato 80 espositori e i visitatori avevano rappresentato oltre 6000 aziende: l’edizione che è alle porte promette di superare questi risultati.

www.originfair.com