Appuntamento il 22 e 23 maggio alla Torneria Tortona di Milano con la XII edizione del Retail Institute Award 2019.

Torna il Retail Institute Award, il prestigioso contest rivolto a retailer, brand company, agenzie creative e di progettazione, produttori di materiale POP, fornitori di servizi per il punto vendita, e alle Startup che creano e sviluppano progetti per il Retail, attive sul mercato italiano e/o su quello internazionale.

Giunto alla dodicesima edizione, il RI Award rappresenta per Retailer e Brand Company un’occasione unica per valorizzare e dare visibilità ai progetti che hanno portato i migliori risultati in termini di innovazione, creatività, store design, formati, livello di engagement o customer experience, come conferma il successo crescente dell’iniziativa, che ha visto negli anni la partecipazione di primarie realtà del settore.

Sono 13 le categorie in gara quest’anno, suddivise in quattro macro-aree: Pop Design, Engagement, Store Design, Startup.

I progetti saranno valutati da tre giurie d’eccezione: una giuria nazionale composta da giornalisti ed esperti del settore, una giuria internazionale formata da stakeholder di rilievo a livello worldwide, e una giuria composta dagli attendees di Retail Tomorrow, l’evento annuale dedicato all’innovazione e alle nuove tecnologie nel Retail che sarà quest’anno la cornice esclusiva dell’Award e avrà una giornata interamente dedicata alle nuove dinamiche dello shopper marketing.



Durante la Cena di Gala dedicata, che si terrà a Milano nel mese di giugno, saranno assegnati il Primo e il Secondo premio per ogni categoria e saranno conferiti inoltre i seguenti premi speciali: Best in Show, assegnato dalla Giuria Nazionale al migliore tra i vincitori delle singole categorie, Premio del pubblico assegnato in base ai voti ottenuti dai partecipanti di Retail Tomorrow, Premio della Giuria Internazionale, conferito da un parterre di esperti da diversi paesi.



I progetti vincitori faranno parte per un anno intero del Retail Innnovation Lab, piattaforma virtuale di Retail Institute Italy, punto di riferimento per la Community del Retail.



Per maggiori dettagli sull’evento e le modalità di partecipazione vai al sito. o scrivi a award@retailinstitute.it