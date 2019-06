Retail Institute Award 2019: annunciati i vincitori del più atteso contest dedicato alle eccellenze del Retail.

ATS Display, Lic Packaging, Beready, Communisis, Thun, InVRsion, Virtualway, YOOBIC sono i vincitori per ciascuna delle categorie in concorso. Tra i premi speciali, InVRsion si aggiudica il Best in Show, BI&BI Advertising il Premio della Giuria Internazionale, la startup YOOBIC conquista il Premio Retail Tomorrow.

I progetti vincitori, valutati da tre Giurie composte da professionisti ed esperti del mondo retail, di profilo nazionale e internazionale, sono stati proclamati nel corso della cerimonia di premiazione, che si è tenuta ieri a Palazzo Visconti, Milano.

Retail Institute Italy ha annunciato i vincitori del Retail Institute Award 2019, dodicesima edizione del più importante contest dedicato alle eccellenze del Retail Marketing e del POP. I riconoscimenti sono stati conferiti in occasione della Cerimonia di Premiazione, tenutasi ieri a Milano, nella suggestiva cornice di Palazzo Visconti di Milano.

L’iniziativa ha coinvolto anche quest’anno primarie brand company e retailer, produttori di materiale POP, fornitori di servizi per il punto vendita, agenzie di creatività e progettazione e, per la prima volta, startup attive sia sul mercato italiano che internazionale. L’edizione 2019 si è tenuta nel contesto di Retail Tomorrow, appuntamento annuale dedicato all’innovazione e alle nuove tecnologie nel retail, che ha visto la partecipazione di oltre 300 manager del settore. I progetti sono stati valutati da tre giurie d’eccezione: una giuria nazionale, composta da professionisti ed esperti del mondo retail; una giuria internazionale, formata da personalità di spicco a livello worldwide e una giuria composta dagli attendees di Retail Tomorrow, che hanno votato nel corso dell’evento.

Durante l’esclusivo Gala Dinner sono stati proclamati i vincitori: ATS Display, Lic Packaging, Beready, Communisis, Thun, InVRsion, Virtualway, YOOBIC si sono classificati primi nelle rispettive categorie. Il Best in Show, premio per la migliore realizzazione, è stato assegnato ad InVRsion che si è distinta con il progetto “Virtual Reality Solutions for Retail”; a vincere il Premio della Giuria Internazionale è stata BI&BI Advertising, che ha partecipato con il progetto “Truck Coke & Food” per Coca-Cola HBC Italia; infine il Premio Retail Tomorrow è stato conquistato dalla startup YOOBIC, che ha presentato un’innovativa piattaforma digitale a servizio dei retailer.

Segue l’elenco completo dei vincitori nelle rispettive categorie:



Categoria: POP DUREVOLI

ATS DisplayProgetto: “Jameson Stand” per Wyborowa S.A. Pernod Ricard



Categoria: POP NON DUREVOLI

Lic Packaging

Progetto: “Daygum Diamond” per Perfetti Van Melle



Categoria: POP MATERIALS WITH DIGITALS

Beready

Progetto: “Big Event Prima Colazione” per Barilla



Categoria: ATTIVITÀ INTEGRATA PER IL PUNTO VENDITA

Communisis

Progetto: “ORAL B Promo Island” per Procter & Gamble



Categoria: EVENTI

THUN

Progetto: “20 anni insieme: Thun illumina la Reggia di Caserta”



Categoria: DIGITAL ENGAGEMENT & PURE DIGITAL

InVRsion

Progetto: “Virtual Reality Solutions for Retail”



Categoria: STORE DESIGN

Virtualway

Progetto: “Planogram 3D – Pharma Edition” per Lloyds Farmacia



Categoria: STARTUP

YOOBIC



Premio “Best in Show”

InVRsion

Progetto: “Virtual Reality Solutions for Retail”



Premio “Retail Tomorrow”

YOOBIC



Premio “Giuria Internazionale”

BI&BI Advertising

Progetto: “Truck Coke & Food” per Coca-Cola HBC Italia

Retail Institute Italy è l’Associazione punto di riferimento del Retail in Italia. La mission dell’Associazione è promuovere la cultura e la crescita del settore nella sua globalità, attraverso l’offerta di contenuti indispensabili e attività strategiche per essere aggiornati e competitivi in uno scenario di mercato sempre più complesso.

Sviluppare idee e progetti, promuovere il dibattito ad alto livello e lo scambio di conoscenze, realizzare campagne di informazione, presidiare manifestazioni nazionali e internazionali del settore, monitorare l’innovazione e i cambiamenti, stimolare l’incontro tra domanda e offerta, contribuendo allo sviluppo del settore e favorendo l’economia del Sistema Paese. Questo quanto Retail Institute Italy si propone ogni giorno.