Flagshipstore SHOEBALOO Amsterdam.

“Gli accattivanti disegni astratti asimmetrici degli interni catturano lo sguardo dei passanti e lo accompagnano su un magico palcoscenico dedicato alle calzature”

Lo Studio MVSA Architects ha riprogettato in PC Hooftstraat, nel cuore di Amsterdam, il nuovo flagshipstore di Shoebaloo, brand olandese specializzato in calzature ed accessori.

La boutique, completamente rivitalizzata dopo 15 anni, vuole porsi in contrapposizione con le diverse piattaforme digitali per le vendite online, per dare vita ad un vivace punto vendita il cui design è in grado di incuriosire, grazie alle sue mutevoli atmosfere, determinate anche dalla tavolozza colori in continua evoluzione.

Un concept unico

La boutique disposta su un’area di 80 mq è ubicata nel distretto commerciale più chic di Amsterdam, ed è l’unica a presentare solo un suggestivo ingresso in pietra naturale a tre gradazioni, con motivi a specchio, che via-via si trasforma in un corridoio rivestito da forme astratte asimmetriche.

L’interno, più funzionale e razionale del precedente, si sviluppa su due ambienti principali in un gioco di dinamico di linee che formano superfici ricurve di diverse altezze e dimensioni, tutte evidenziate da un sistema di illuminazione integrata.

Il visual merchandising

Il visual merchandising particolarmente attraente e di classe si avvale di uno sfondo, in continuo movimento, che mira a focalizzare maggiormente le calzature di fascia alta.Il sistema espositivo sembra galleggiare in quanto realizzato da vari elementi a parete opachi e trasparenti; un sinuoso sistema lamellare in alluminio, che genera un “effetto onda”, cangiante dall’oro all’antracite, avvolge lo spazio ed il soffitto con motivi bianchi, intensificandone il fascino; qui, le calzature si mostrano al cliente quasi come apparizioni, miraggi di splendidi oggetti del desiderio.

La shopping experience

La shopping experience viene incrementata dalla catalizzante vetrina per borse ed accessori, che, con la sua decorazione geometrica a specchio, si staglia sul fondo interagendo con la complessa struttura di pannelli luminosi a soffitto. Il concept proposto dagli architetti mira a creare un luogo affascinante, in una sorta di dimensione spaziale in quanto dedicato espressamente alla pelletteria, ma contraddistinto dalla razionalità nell’uso ricercato di forme squadrate e misurate che elevano magicamente il progetto.

MVSA Architects

Roberto Meyer è il fondatore di MVSA Architects. Costituito nel 1984, lo Sudio internazionale di design ed architettura con sedi nei Paesi Bassi, in Spagna ed in Svizzera, si avvale di più di 60 collaboratori. Il team si avvale di architetti, architetti d’interni, ingegneri strutturali, disegnatori, consulenti di cantieri, responsabili di progetti, consulenti, esperti di sostenibilità, in grado di abbracciare sperimentazione ed innovazione nello sviluppo di ogni progetto.





Photos courtesy Jeroen Musch

