Flagship Store PEWTER, un concept mobile friendly.

Pewter Store, il primo flagship store del brand dedicato all’abbigliamento sportivo, situato a Gandía, nei pressi di Valencia, è stato progettato dai designers dello Studio di Architettura CuldeSac™ Custom.



Il trend che qui si respira è un nuovo “retail concept”, altamente ”instagrammabile”. Infatti la sensazione globale rispecchia i vari aspetti tecnologici accessibili sin dal fronte strada con la stuzzicante insegna al neon della vetrina: provocante, irriverente e trasgressiva.



Il negozio Pewter si presenta come uno spazio dall’identità molto marcata, dalla forte capacità comunicativa, che ben si presta ad essere fotografato e, che quindi, sfrutta al massimo i social network, capaci di interagire con un ampio pubblico.

I creativi di CuldeSac™ Custom hanno sviluppato un format completo che si esprime attraverso la progettazione, il design, la realizzazione e la comunicazione del brand alfine di costruire un’immagine veramente riconoscibile.

La comunicazione più invitante è data dalla vetrina che, allestita con una iscrizione a grandi caratteri LED, provoca ed incita con il suo audace messaggio ad oltrepassare il vetro e scoprire il bizzarro mondo che viene offerto all’interno. L’ortogonalità dello spazio scompare per connettersi con il linguaggio e l’effimero dello stile di vita della nuova generazione in costante evoluzione; strutture in metallo posizionate alle pareti fungono sia da espositori che da aggancio per l’impianto diffusione audio; l’esperienza d’acquisto è tratteggiata da pannelli LED e schermi che permettono di visualizzare immagini e video pubblicitari.

Il sistema espositivo, estremamente versatile e dinamico, si dipana su una pavimentazione fatta di lastre prefabbricate in cemento; pannelli divisori grigliati si alternano con altri in policarbonato gialli o trasparenti e creano un layout originale ed insolito. Il soffitto è dato da una copertura in lana di roccia gialla (il colore istituzionale), enfatizzato ulteriormente da una griglia di tubi a LED che forniscono un’illuminazione a 360°.

Il visual invade ogni angolo del negozio, persino le shopping bags sono messe in bella mostra, quale vera ostentazione del marchio. Lo stile naturale ed allo stesso tempo “mobile-friendly” viene sottolineato dall’esposizione di impianti e tubature a vista, elementi solitamente nascosti. Come nell’intento progettuale è stato principalmente la diffusione del flagship store sui social media e, pertanto tutto dovesse manifestamente apparire, così la disposizione centrale di una postazione in metallo a forma di tribuna da stadio, è in grado di assolvere varie funzioni: banco vendita, punto di incontro oppure eccezionale luogo per self-shooting. Questo concept rappresenta un originale connubio tra spontaneità ed irriverenza, così come il marchio si connette concretamente all’attuale “potere” dei social media.

“Immagine del brand è dare visibilità a tutto ciò finora era celato; non tutto deve essere perfetto integrato, calibrato. Interior design, identità grafica e comunicazione vengono realizzati sulla spontaneità e la naturalezza”

Borja Berna, Creative Director, CuldeSac™ Custom

CuldeSac™

Lo Studio CuldeSac™ con sede a Valencia, si occupa di comunicazione e marketing per la creazione e lo sviluppo di numerosi brand a livello internazionale. Attualmente CuldeSac rappresenta uno dei partner più performanti per la consulenza strategica sulla scena creativa spagnola.

