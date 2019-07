PuccioCollodoro Architetti firma il concept per CR Service.

Rivoluzionario, esplicito, coerente e funzionale. Quattro aggettivi per descrivere in breve il progetto insolito, firmato dagli architetti Gianluca Puccio e Andrea Collodoro, di un negozio di autoricambi di 130mq, “CR Service”, ubicato nella periferia sud-ovest di Palermo, in via Villa di Napoli, 34.



L’idea è nata dalla volontà del committente di dare una nuova immagine alla propria attività, divenuta nel tempo un vero e proprio punto di riferimento per l’intera città.

Il progetto, concepito con lo scopo di offrire agli utenti abituali, specialisti del settore e non, uno spazio vendita completamente rivoluzionato rispetto al precedente, è stato pensato per distinguersi dalla concorrenza, concedendo persino a chi entra l’illusione di trovarsi in un coffee bar delle grandi capitali europee dal design industriale e non in un negozio di autoricambi.

Protagonista indiscusso dell’area di lavoro è diventato il bancone che, con il suo aspetto monolitico, occupa longitudinalmente l’intero spazio della zona vendita. A contrasto con il tono scuro che lo caratterizza i volumi metallici gialli, che individuano le varie postazioni degli operatori.



Realizzati con telaio metallico e lamiera microforata – motivo utilizzato anche per le porte, che consentono l’accesso al magazzino, poste dietro al bancone – questi volumi hanno inoltre evidenti risonanze pop-industrial, che enfatizzano allo stesso tempo la ricerca nella cura dei dettagli. In tono con il giallo anche le lampade a led che, insieme ai faretti estrusi neri, caratterizzano il controsoffitto tecnico.

Un progetto entusiasmante, ma non privo di difficoltà. Prima fra tutte, quella di rendere interessante il design di un’attività che, per la sua specie, non ha mai tenuto conto della propria immagine, accompagnata anche dal ridotto ventaglio di elementi su cui è stato possibile lavorare: il bancone come volume principale e l’innesto di alcuni componenti di dettaglio sono state, infatti, le uniche cose che hanno permesso di esprimere la nuova immagine dell’attività.

La scelta dei materiali è stata dettata principalmente dalla resistenza all’usura, indispensabile per sopportare gli urti accidentali derivanti dalla quotidiana attività di vendita di parti meccaniche, ma anche per rimanere coerenti con il mondo delle officine automobilistiche. Insomma, un negozio di autoricambi dirottato verso uno stile industriale, che ripropone allo stesso tempo la pulizia delle linee minimaliste.



A eseguire i lavori, per un budget complessivo e generale di 120 mila euro, l’impresa Lo Vercio, tra i fornitori invece Brancato Arredamenti per gli arredi, Creative Cables per l’illuminazione e Patina – Kerakoll Design House per i rivestimenti delle pareti.

Architectural firm: PuccioCollodoro Architetti

Team: Arch. Gianluca Puccio, Arch. Andrea Collodoro

Project name: C.R. Service

Location: Via Villa di Napoli 34, 90129 Palermo (PA)

Area: 130 mq

Photo: PuccioCollodoro Architetti

Construction company: A. G. Multiservizi

Administrative procedure: Studio Tecnico Vercio

Furniture: Ditta Artigiana Ganci Marcello