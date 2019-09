Gioiellerie by A4 Design & Contract, un perfetto connubio tra progettazione e produzione.

Ogni gioielleria è uno scrigno esclusivo, tra design e qualità, alta tecnologia e artigianalità. Dalla fase creativa agli arredi su misura, realizzati interamente in azienda, dagli impianti ai lavori edili interni, fino all’assemblaggio: la formula del “chiavi in mano” è il valore aggiunto.

Un unico interlocutore per dar vita al tuo progetto

Le idee chiavi in mano sono la nuova frontiera dell’architettura, un modello aziendale che esalta la qualità di ogni fase della lavorazione, creando ambienti personalizzati che ottimizzano gestione e funzionalità degli spazi, con il vantaggio di avere un unico interlocutore, dal progetto fino all’apertura del punto vendita.

Tutto questo è A4 Design & Contract Srl, dinamica ed articolata società d’architettura, nata dalla felice intuizione di tre architetti –Alessandra Pedone, Carlo Tomeo e Davide Crocetto– che, nell’ultimo ventennio, hanno concepito e realizzato progetti in diversi ambiti, tra cui il settore gioielleria. “Ognuno di noi ha competenze specifiche e settoriali –afferma Alessandra Pedone– conferendo all’azienda la capacità di affrontare con professionalità le tante problematiche di cui si compone un progetto, dalla fase creativa agli arredi su misura, realizzati integralmente all’interno della nostra azienda, dagli impianti ai lavori edili interni, fino al montaggio finale. Nulla è affidato all’esterno”.

Progettisti, falegnami, cartongessisti, elettricisti, insieme ai tre architetti formano un team affiatato, professionale, preciso e fortemente motivato, uniti nel raggiungere un traguardo ritenuto vittoria di tutti.

“Chi si rivolge ad una realtà come la nostra è perché desidera un prodotto finito, con un grande apporto professionale. Infatti, Adolf Loos, un importante architetto del secolo scorso, scrisse che l’architetto è “un muratore che sa di latino”. Ci riconosciamo molto in questa definizione e costruiamo le nostre architetture –spiega Carlo Tomeo– partendo dallo studio delle migliori tradizioni, nazionali ed estere. In fondo è questo il made in Italy: capacità di generare prodotti di qualità, ma in uno stile che è tutto nostro, della nostra cultura e visione del mondo”.

A4 Design & Contract costruisce arredi di pregio, con diverse finiture e materiali, per mettere in luce ed esaltare gli oggetti preziosi. I progetti partono dalle necessità del cliente e dalle caratteristiche dei locali, per dare forma ad un suo sogno.



Gli artigiani danno vita ad un’opera unica, pensata per dare risposta agli elementi del punto vendita. L’arredamento viene pensato su misura, ogni possibile problematica viene analizzata insieme al cliente in fase di progettazione e poi messa in produzione. Il risultato è un equilibrio di forme e luci per celebrare le pregiate collezioni!

“Progettare è per un Architetto la sfida più intensa ed affascinante…, è l’occasione non solo di articolare e mettere nel giusto equilibrio le diverse componenti che strutturano lo spazio, ma anche comprendere le emozioni, le funzioni di chi ne usufruirà… si entra a far parte del lavoro dei nostri clienti cercando di migliorarlo”, commenta il team all’unisono.

