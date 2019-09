VICENZAORO SEPTEMBER 2019: esplodono i visitatori esteri con un + 10%

Il dato di assoluto valore si innesta sul trend già positivo di gennaio 2019 e settembre 2018. La manifestazione di IEG centrale per il business di settore nel panorama internazionale.

Un’edizione da grandi numeri mondiali quella di VOS Vicenzaoro September 2019 – the Jewellery Boutique Show, il Salone internazionale della gioielleria e oreficeria organizzato da IEG – Italian Exhibition Group S.p.A. conclusosi oggi nel quartiere fieristico vicentino con circa 1300 brand presenti.

Cresce infatti del 10% a VOS la presenza di operatori esteri in arrivo da 117 paesi del mondo – in linea con il trend già eccezionalmente positivo delle ultime due edizioni – e attesta la capacità di “fare sistema” di IEG nella promozione e crescita di un settore sempre più orientato all’export. Complessivamente la crescita degli operatori esteri è stata guidata dal Middle East (+23%), dal Nord America (+22%), dalla Russia e Ucraina (+19%) e dall’Asia (+18%) con un particolare incremento del Giappone (+43%).

L’Europa, che rimane il bacino di operatori più numeroso a Vicenzaoro (pesa il 59%), è rimasto stabile con segnali di particolare positività da Portogallo (+51%), Romania (+28%) e Austria (+9%). Durante i 5 giorni di manifestazione sono stati oltre 500 i buyer ospitati a Vicenza da tutto il mondo, grazie al supporto del Ministero dello Sviluppo Economico attraverso ICE Agenzia.

Tutti i distretti produttivi italiani si sono riuniti a Vicenzaoro e in apertura c’è stata la sigla di un importante accordo con Assocoral, l’associazione dei produttori di Coralli e Cammei, per la valorizzazione del distretto campano. Siglato in apertura di VOS 19 anche l’accordo con AFEMO – associazione produttori macchine per l’oreficeria – per la promozione di un settore molto apprezzato. T–Evolution, l’anima tecnologica e innovativa dell’esposizione, è stata così ancora più visibile nel quartiere fieristico, completata da un intenso programma di workshop e seminari.

Parte integrante della fiera sono stati talk e appuntamenti con protagonisti internazionali su sostenibilità, new trends, innovazione e formazione tecnica e digitale.

Dunque un’offerta che copre tutta la filiera, un indirizzo di business dagli esiti concreti anche grazie alla platea internazionale, una varietà eccellente di eventi economici e culturali, una visibilità mediatica d’eccezione sono in estrema sintesi i tratti del successo di VOS19. A questi va ad aggiungersi il VIOFF, il Fuori Fiera di Vicenzaoro: “Golden Arts” con installazioni originali – grazie a Dalì Universe – del genio di Dalì. Un eccezionale evento diffuso nel centro storico in collaborazione tra Comune di Vicenza e IEG, con anche iniziative di danza, musica, teatro, letteratura che hanno reso unica ed irripetibile l’esperienza di visita delle migliaia di operatori internazionali del settore.

A VOS19 in primo piano il tema della sostenibilità: nell’anno in cui si è celebrato il decennale sodalizio con CIBJO, la Confederazione Mondiale della gioielleria, la tracciabilità, il commercio etico, la tutela dell’ambiente nella filiera del gioiello sono stati al centro di VISIO.NEXT, il talk show di apertura intitolato alla “Spreading Sustainability”. Moderati dal direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini, sono intervenuti Matteo Ward, CEO e CMO di WRÅD, Simonetta Di Tommaso, funzionario del Ministero dello Sviluppo Economico, Will Kahn, Market Director per la Gioielleria di Moda Operandi e Contributing Editor di Town and Country Magazine, e Cristina Squarcialupi, Vicepresidente di UnoAerre Industries.

VOS è anche attesa per le anticipazioni delle nuove tendenze: alla presentazione del TrendBook 2021+ di Trendvision Jewellery+ Forecasting, l’Osservatorio internazionale sul lusso di IEG, moderate da Lynn Yaeger, la rinomata firma di Vogue Usa, si sono confrontate con Paola De Luca: Lauren Kulchinsky Levison – vice president, Chief Style Officer, curator – Mayfair Rocks, la più giovane componente della Hall of Fame dal National Jeweller; Katerina Perez – influencer e affermata giornalista esperta del settore; Alba Cappellieri – direttore del Museo del Gioiello di Vicenza e professore Ordinario al Politecnico di Milano.

Focus significativo anche sulle tecnologie con il seminario di CIBJO legato alle soluzioni per l’approvvigionamento responsabile e il talk del Club degli Orafi dedicato agli strumenti digital, alle nuove tecnologie, alla virtual reality che stanno rivoluzionando il settore della gioielleria.

Elemento costante quello della formazione: seguitissimi i Digital Talks, in collaborazione con Confcommercio Federpreziosi e i Gem Talks a cura dell’Istituto Gemmologico Italiano e patrocinati da CIBJO, Borsa Diamanti d’Italia, Confcommercio Federpreziosi e Associazione Gemmologica Italiana.

I prossimi appuntamenti con la Jewellery Agenda di IEG sono: GOLD/Italy (Arezzo, 26-28 ottobre 2019), VOD Dubai International Jewellery Show (Dubai, 13-16 novembre 2019) e Vicenzaoro January (Vicenza, 17-22 gennaio 2020).

Italian Exhibition Group (IEG), quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.pA., è leader in Italia nell’organizzazione di eventi fieristici e tra i principali operatori del settore fieristico e dei congressi a livello europeo, con le strutture di Rimini e Vicenza. Il Gruppo IEG si distingue nell’organizzazione di eventi in cinque categorie: Food & Beverage; Jewellery & Fashion; Tourism, Hospitality & Lifestyle; Wellness, Sport & Leisure; Green & Technology. Negli ultimi anni, IEG ha avviato un importante percorso di espansione all’estero, anche attraverso la conclusione di joint ventures con operatori locali (ad esempio negli Stati Uniti, Emirati Arabi e in Cina). IEG ha chiuso il bilancio 2018 con ricavi totali consolidati di 159.7 mln di euro, un EBITDA di 30.8 mln e un utile netto consolidato di 10.8 mln. Nel 2018, IEG, nel complesso delle sedi espositive e congressuali di Rimini e Vicenza, ha totalizzato 53 fiere organizzate o ospitate e 181 eventi congressuali.

