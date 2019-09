HUBLOT si insedia in Piazza di Spagna, ai piedi della più bella scalinata di Roma

È proprio nel cuore della città eterna che la Maison orologiera svizzera ha aperto la sua prima boutique romana. Cosa potrebbe mai esserci di meglio per un artigiano del tempo? La celebre scalinata di Piazza di Spagna, risalente al XVIII secolo.

Piazza di Spagna vanta un nuovo prestigioso indirizzo, quello della quarta boutique italiana di Hublot, già presente a Milano, Porto Cervo e Capri. La boutique, splendida espressione dei canoni del brand di orologi, esibisce il nuovo concetto architettonico Hublot, che coniuga lusso e modernità, innovazione e tradizione.



Questo concetto, ispirato all’Arte della Fusione, motto della Maison, privilegia materiali di alta gamma, come il marmo e l’ebano, ma anche specchi, vetro o metallo. I materiali dialogano tra loro e con l’ambiente circostante, la facciata storica della boutique, integralmente conservata, e questo luogo ricco di storia, impreziosito dalla sua celebre fontana e dalla scalinata del XVIII secolo.



Uno scrigno dal carattere metropolitano e tuttavia caldo ed accogliente. Con i suoi 65 mq, la sua calda luminosità ed i suoi ricchi arredi, la prima boutique Hublot di Roma ricorda un bozzolo, un vero e proprio scrigno portagioie.

Tutto ha inizio a Parigi, in rue Saint Honoré, dove Hublot apre la sua prima boutique nel 2007. Da allora, la Maison orologiera continua costantemente ad espandersi ed è oggi presente in tutto il mondo. Le 96 boutique Hublot, tutte situate nelle strade più belle e nei quartieri più prestigiosi del mondo, si reinventano costantemente.



Così, dopo le boutique sulla 5th Avenue a New York, in Place Vendôme a Parigi, in New Bond Street a Londra ed in Rue du Rhône a Ginevra, che esibiscono oggi il nuovo concetto architettonico Hublot, ora tocca alla città dei sette colli accogliere questo nuovo esclusivo design.

by