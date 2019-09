WOOLRICH: nuovo flagship store a New York.

WOOLRICH ha inaugurato il nuovo flagship store di New York al 121 di Wooster Street nel quartiere di SoHo.

Uno spazio unico che esprime l’impegno del brand nell’offrire ai propri clienti un’esperienza di acquisto esclusiva e dinamica.

Il negozio, progettato in collaborazione con l’architetto Andrea Caputo, si sviluppa su una superficie 400 mq.

Ed è caratterizzato dalla presenza di elementi organici come il soffitto con travi in legno dalla tonalità calda, il pavimento in parquet dall’effetto grezzo, i complementi d’arredo in cuoio e il tocco di verde delle installazioni Green Fingers dell’artista Satoshi Kawamoto.

Per rispondere alle esigenze del retail contemporaneo, il progetto architettonico si ispira al concetto di modularità e si declina in un luogo flessibile che può ospitare installazioni, presentazioni di prodotto ed eventi.

L’anima outdoor del brand è rappresentata dalla Snow Room, l’esperienza multisensoriale realizzata in collaborazione con l’azienda italiana Techno Alpin e già testata con spirito pionieristico nel 2017 presso il flagship store di Milano.

La Snow Room dello store di SoHo verrà inaugurata in autunno e consentirà ai clienti di sperimentare la qualità e la performance degli outerwear WOOLRICH in condizioni meteorologiche estreme, come tempeste di neve e temperature gelide.



Lo store offre inoltre dei servizi di personalizzazione per permettere ai clienti di customizzare le proprie icone Woolrich. Infine l’area ristoro, gestita in collaborazione con il partner Ground Support Café, consente di gustare un caffè di alta qualità durante lo shopping o la visita dello spazio.