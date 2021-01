SANIFICARE A VISTA PRIMA DI INDOSSARE

SANIDRESS è un elemento espositivo trasparente a 360° con sanificazione a vista ad ozono e Led integrato. Una caratteristica che consente di creare strutture composite capaci di sfruttare la trasparenza per ottenere vari effetti.

Oltre ad essere un elemento espositivo elegante di design e di arredo per boutique, negozi di calzature, sport, cosmesi, farmacie, ottica, accessori e molto altro, SANIDRESS è anche un espositore per vari prodotti che può essere collocato in vetrina, come arredo espositivo o all’interno del negozio per sanificare i prodotti (abbigliamento, calzature, borse, occhiali, accessori), con ozono a vista, di fronte al cliente, prima che questi vengano indossati. Così, il cliente ha la totale garanzia di indossare ed acquistare abbigliamento ed accessori sanificati con ozono.

SANIDRESS TECA ESPOSITIVA

E’ un elemento espositivo con ozono integrato per sanificazione di oggetti ed accessori di medie e piccole dimensioni. E’ possibile collocarlo sia sul banco cassa che in vetrina, sopra basamenti in vari materiali e finiture. In vetrina, costituiscono un elemento di grande impatto visivo ed emozionale grazie al sistema illuminotecnico Led Technology

SANIDRESS è una soluzione d’arredo innovativa realizzata da aziende italiane, e certificate per l’utilizzo dell’ozono in ambito di sanificazione, dal Ministero della Sanità con protocollo del 31 luglio 1996 n. 24482.

info development@sanidress.com

No related posts.

by