MESSAGE, la nuova generazione di display di grande formato

Sharp NEC Display Solutions Europe ha lanciato la sua gamma di display di grandi dimensioni MESSAGE completamente rinnovata.

La gamma è costituita da tre nuove serie: NEC MESSAGE Essential (ME), NEC MESSAGE Mainstream (M) e NEC MESSAGE Advanced (MA).

I modelli della nuova serie offrono massima flessibilità, facilità di utilizzo ed un pacchetto di caratteristiche tecniche per coprire le applicazioni di signage entry, mainstream e professional nei settori retail e corporate.

La diversa gamma di opzioni della serie MESSAGE ed il suo design modulare soddisfano sia i bisogni attuali dei clienti che in ottica di esigenze future:

Serie ME (Essential)

Grazie al pacchetto di caratteristiche tecniche e la rinomata affidabilità NEC, assieme ad un prezzo molto accattivante, la serie ME costituisce una perfetta opportunità per quei clienti che vogliono portare in digitale la loro comunicazione. La serie ME è ideale per i contesti a budget ristretto, come ad esempio i settori retail, fast food, museale e SME, perché rappresenta il miglio percorso verso il digital signage professionale senza la necessità di avere competenze specifiche o fare grossi investimenti.

Completo di MediaPlayer USB integrato, la serie ME offre la riproduzione out-of-the-box di contenuti signage. Grazie all’approccio modulare, gli utenti possono effettuare l’upgrade alla soluzione NEC MediaPlayer basata su RPi4, che offre tutta la flessibilità necessaria per creare, programmare e trasmettere in maniera facile ed intuitiva contenuti signage specifici, ovvero messaggi sempre freschi ed aggiornati.

Supportando l’installazione landscape o portrait e garantendo operatività continua fino a 18 ore, retailer, ristoranti e piccoli esercizi possono veicolare messaggi pubblicitari dinamici e di intrattenimento ai propri clienti beneficiando dell’efficienza garantita dalla digitalizzazione.

Serie M (Mainstream)

Con un design sottile e moderno, operatività 24/7 e pannello con un elevato “haze level” per ridurre i riflessi in presenza di luce ambientale elevata, la Serie M rappresenta una scelta professionale per veicolare messaggi corporate, con costi assolutamente ragionevoli. Offre performance migliorate per utenti enterprise in sale riunioni ed applicazioni signage nei settori tempo libero entertainment, retail e all’interno delle università.

Grazie al MediaPlayer NEC opzionale e al più potente modulo di calcolo Intel® Smart Display Module, gli utenti avranno a disposizione ampia scelta nella riproduzione dei contenuti, la possibilità di creare palinsesti in maniera intuitiva e creare esperienze di visualizzazione di alto livello. Nelle applicazioni advertising, infotainment e meeting room, la Serie M offre elevate funzionalità e scalabilità oltre ad un’estetica accattivante.

Serie MA (Advanced)

Quando la resa dei colori è cruciale, il pacchetto avanzato di caratteristiche tecniche della Serie MA offre un’accuratezza senza compromessi. Per applicazioni specialistiche, il pannello WCG (wide colour gamut), la tecnologia, SpectraView® engine e l’elaborazione del segnale 8K, posizionano la Serie MA nella fascia high-end del mercato professionale.

Attraverso lo slot SDM integrato, la modularità del sistema lo rende adattabile alle esigenze di riproduzione e distribuzione dei contenuti in maniera assolutamente intuitiva. Dotato di un amplificatore audio integrale, tecnologia multi-picture ed un’estesa connettività, inclusa l’uscita video, la serie MA offre una funzionalità molto versatile per signage aziendali, applicazioni in store di prestigio o ambienti control room.

Martin Lienau, Product Manager Large Format Displays di Sharp NEC Display Solutions Europe, afferma: “I clienti sono alla ricerca di soluzioni digital signage che offrano maggiore flessibilità, controlli semplificati e facile integrazione. La gamma di display NEC MESSAGE garantisce tutto questo con un design moderno in grado di inserirsi in qualsiasi ambiente commerciale o aziendale. Qualunque sia lo scenario di utilizzo, la gamma MESSAGE offre le caratteristiche professionali richieste e la tranquillità di un investimento protetto nel futuro, in modo da veicolare i propri messaggi esattamente come si desidera.”

