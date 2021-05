FIELMANN apre a Imola

Fielmann, azienda leader nel retail eyewear, apre il settimo store in Emilia Romagna.

Fielmann, retailer del settore ottico sinonimo di occhiali di design a prezzi contenuti, apre le porte del suo store a Imola, nel cuore pulsante della città, in via Emilia, 181.

La nuova apertura vedrà nascere un negozio moderno di oltre 190mq, con circa 600 montature di design e grandi marchi internazionali.

Fielmann è oggi presente in Emilia Romagna con sette store, il primo aperto a Piacenza nel 2017. Con Imola, il numero di store italiani sale a 35. «Abbiamo deciso di aprire a Imola dopo l’apertura di Ravenna nel 2018. Il punto vendita era frequentato anche da imolesi che ci suggerivano di aprire anche nella loro città. Spesso ascoltiamo le esigenze dei nostri clienti e così abbiamo deciso di aprire sotto all’orologio, da sempre un luogo di incontro per gli abitanti della zona, considerando la città con un ottimo potenziale nell’ottica della nostra strategia di espansione in Italia.», spiega Ivo Andreatta, Country manager Fielmann Italia.

Dal 2015, Fielmann è già sbarcata in 7 regioni. È presente in Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Toscana, Trentino Alto Adige e Veneto. Ad oggi in Italia, Fielmann ha già venduto oltre 500.000 paia di occhiali con più di 300 dipendenti italiani e punta a raggiungere, entro la fine del 2021, le 600.000 paia.

Nonostante le ampie restrizioni dovute alla pandemia, grazie all’eccezionale performance dei nostri collaboratori, l’azienda ha deciso di continuare a investire sul territorio italiano e sul suo indotto, aprendo nuovi store e offrendo nuovi posti di lavoro», afferma Ivo Andreatta, Country manager Fielmann Italia.

Con l’apertura dello store di Imola, infatti, l’azienda leader del mercato europeo, nota per design e qualità a prezzi contenuti, continua l’espansione nel nord Italia, aumentando il numero di collaboratori assunti. Nello specifico, lo store imolese impiegherà 5 collaboratori, di cui 4 ottici specializzati.