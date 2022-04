FIELMANN apre a Roma il terzo store e lancia la nuova campagna di employer branding.

Fielmann, retailer del settore ottico sinonimo di occhiali di design a prezzi contenuti, apre le porte del suo terzo store a Roma, presso il centro commerciale Euroma2, in viale dell’Oceano Pacifico 83.

La nuova apertura vedrà nascere un negozio moderno di oltre 110mq, con più di 600 montature di design e grandi marchi internazionali.

«Arriviamo in città con un concetto unico che ha l’obiettivo di enfatizzare con forza un sentimento: mostrare il potere di ogni persona. Potere che Fielmann trova da sempre nei suoi collaboratori, che individuano sempre la soluzione personalizzata per le esigenze dei clienti. Offrire il giusto consiglio, basato sulle necessità delle persone con un approccio onesto, corretto e professionale è il nostro obiettivo quotidiano. Gli ottici Fielmann si riconoscono nei clienti, li consigliano come loro stessi vorrebbero essere assistiti, si impegnano a soddisfare i loro desideri e bisogni. Fielmann mostrerà ciò che gli occhiali perfetti sono in grado di generare in ognuno di noi: la fiducia in sé stessi. Gli occhiali, infatti, hanno la capacità di enfatizzare lo stile unico delle persone e la loro forza interiore» spiega Ivo Andreatta, CEO Fielmann Italia.

L’ingresso di Fielmann nella capitale e nella decima regione italiana ha l’obiettivo di supportare il piano di espansione in Italia con una crescita organica che punti a rafforzare la presenza sul territorio italiano, aprendo oltre dieci nuovi store in Italia entro la fine del 2022.

«Roma è una città variegata con un mercato unico che ci offre un ottimo potenziale. È diventata ben presto uno dei nostri dei nostri obiettivi strategici durante il corso del nostro sviluppo in Italia, ma volevamo trovare delle location in grado di garantire i nostri standard qualitativi in termini di servizi offerti», afferma Andreatta. «L’attenzione al cliente e il valore delle persone sono da sempre centrali in ogni decisione. Questo concetto si traduce in una vera e propria filosofia a sostegno dei propri collaboratori, dei clienti e della in cui Fielmann opera».

Una strategia a cui Fielmann resta fedele da sempre, incentrata sulla crescita organica del brand. Una strategia a cui Fielmann anche attraverso iniziative concrete legate alle comunità, del territorio e delle persone che vi gravitano attorno. Per l’arrivo in città, infatti, l’azienda ha attivato uno speciale indirizzo e-mail a cui ogni singolo cittadino potrà segnalare progetti sostenibili e richieste legate a necessità del territorio: attraverso la casella di posta mostrailtuopotere@fielmann.com, Fielmann potrà entrare in contatto con la municipalità, cercare sinergie con enti o associazioni locali per supportare la comunità, e mostrare i poteri nascosti della città e dei suoi abitanti.

Nel nuovo store di Roma saranno disponibili tutti i servizi Fielmann, interamente dedicati al cliente e vantaggi competitivi, tra cui la consulenza personalizzata e l’esame gratuito della vista, da un’eccezionale varietà di montature Fielmann all’assicurazione inclusa nel prezzo. Allo stesso tempo, in ogni negozio Fielmann garantiamo anche il miglior prezzo sugli occhiali delle più grandi marche. I clienti potranno accedere, al servizio di prenotazione degli appuntamenti, per telefono, direttamente in store o online all’indirizzo www.fielmann.it/appuntamento.

In occasione dell’apertura è inoltre sono previste delle sorprese. Per i primi 200 clienti, saranno disponibili, fino esaurimento, 200 paia di occhiali da sole di brand internazionali a 9,50€. Sempre in vista dell’opening, Fielmann offrirà occhiali di design con lenti di alta qualità incluse, con antiriflesso e indurente, e 3 anni di garanzia a partire da 25€ con lenti monofocali e a soli 75€ per occhiali con lenti progressive.

Da sempre nostra la filosofia aziendale consiste in un principio guida molto semplice: “Il cliente sei tu”.

L’attenzione nei confronti del cliente e il valore delle persone sono da sempre centrali rispetto a ogni decisione ed è ciò che ha permesso ai clienti Fielmann di dare fiducia all’azienda. La vita da Fielmann viene raccontata anche nella nuova campagna di employer branding Life at Fielmann. Attraverso la voce dei suoi collaboratori, Fielmann promuove l’empowerment individuale, così come avviene quotidianamente con i clienti, attraverso la democratizzazione della visione perfetta come strumento di espressione personale. Con l’headline Ti vedremmo meglio da Fielmann!, la campagna è un invito a unirsi al benessere di lavorare in una grande azienda di famiglia, in cui la soddisfazione e la formazione sono un investimento nel futuro.

Con l’apertura dei quattro store a Roma, continua l’espansione in Italia con l’obiettivo di dare impulso all’economia locale e all’occupazione, aumentando il numero di collaboratori assunti. Nello specifico, lo store impiegherà 8 collaboratori, selezionati sul territorio. La nostra azienda e il nostro successo sono caratterizzati da fiducia reciproca e responsabilità condivise da tutti i collaboratori, per questo pensiamo a lungo termine e investiamo sul futuro e sulle nostre risorse. I collaboratori ci sostengono nell’espansione e trasmettono la filosofia Fielmann ai nuovi colleghi.