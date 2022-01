FIELMANN annuncia il suo arrivo a Roma

Fielmann, retailer del settore ottico sinonimo di occhiali di design a prezzi contenuti, sceglie la capitale italiana per aprire almeno quattro store nel 2022.

Per il gruppo Fielmann, Roma segna un importante traguardo che conferma il piano di espansione dell’azienda anche nel centro Italia. L’obiettivo è rafforzare la presenza sul territorio con almeno due nuove aperture in città nel primo semestre 2022 e le successive nella seconda metà dell’anno nelle principali aree dello shopping cittadino.

«Il nostro arrivo a Roma è stato possibile grazie al successo riscontrato nel resto d’Italia, che al momento rappresenta il nostro mercato in più rapida crescita», spiega Ivo Andreatta, Country manager di Fielmann Italia. «Arriveremo in città con un concetto unico: fornire la massima qualità possibile al miglior e minor prezzo possibile. Nei nostri store sono disponibili servizi interamente dedicati al cliente e vantaggi competitivi, da un’eccezionale varietà di montature Fielmann all’assicurazione inclusa nel prezzo. Allo stesso tempo, in ogni negozio Fielmann garantiamo anche il miglior prezzo sugli occhiali delle più grandi marche».

L’ingresso di Fielmann nella capitale e nella decima regione italiana ha l’obiettivo di supportare il piano di espansione in Italia con una crescita organica che punti a rafforzare la presenza sul territorio italiano, aprendo oltre dieci nuovi store in Italia entro la fine del 2022 e offrendo nuovi posti di lavoro. Nello specifico, i quattro store romani impiegheranno un totale di circa 20 collaboratori, selezionati sul territorio.

L’obiettivo di Fielmann è diventare parte integrante delle città in cui apriamo. Questo concetto si traduce in una vera e propria filosofia a sostegno del territorio e nella costante volontà di investire in progetti locali e nazionali. Una strategia incentrata sulla crescita organica del brand, a cui Fielmann resta fedele da sempre, anche attraverso iniziative concrete legate al territorio e alle persone che lo popolano. Fielmann, infatti, sostiene che gli investimenti nella comunità siano investimenti nel futuro. Per questo la responsabilità sociale d’impresa è per noi di fondamentale importanza. Per questo motivo l’azienda ha in previsione di attivare per il suo arrivo in città diverse sorprese e servizi dedicati ai cittadini romani.

Fielmann è designer, produttore, distributore e ottico. Eliminando gli intermediari possiamo garantire il miglior prezzo, anche dei più grandi marchi internazionali, e soddisfare le esigenze dei nostri clienti. L’arrivo di Fielmann a Roma diventa così l’occasione per prendersi cura dei propri occhi, ma anche per sperimentare stili innovativi, creando un connubio fra benessere visivo e occhiali alla moda a prezzi accessibili, senza compromettere la qualità.

Da sempre nostra la filosofia aziendale consiste in un principio guida molto semplice: “Il cliente sei tu”. Offrire il giusto consiglio, basato sulle necessità delle persone con un approccio onesto, corretto e professionale è l’obiettivo degli ottici specializzati. L’attenzione nei confronti del cliente e il valore delle persone sono da sempre centrali rispetto a ogni decisione ed è ciò che ha permesso ai clienti Fielmann di dare fiducia all’azienda. Con oltre 27 milioni di clienti in 16 paesi d’Europa, Fielmann ha democratizzato il settore ottico, offrendo i grandi marchi al miglior prezzo garantito. Dal 2015, Fielmann è già sbarcata in 9 regioni. È presente in Emilia-Romagna, Friuli- Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino-Alto Adige e Veneto. Il Lazio, con Roma, segnerà la decima regione italiana di presenza Fielmann.