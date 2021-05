I mosaici di Sicis al Padiglione Italia a Expo Dubai: nel Teatro della Memoria un ‘vestito’ di luce per il Gemello del David.

Si vestirà di un incantevole manto d’oro il Teatro della Memoria, fulcro del Padiglione Italia a Expo 2020 Dubai abitato da un ospite ormai celebre: il Gemello 3D del David di Michelangelo.

Un’opera nell’opera, il manto di mosaici è realizzato da SICIS, azienda italiana di eccellenza e Platinum Sponsor del Padiglione: le sue tessere in vetro e oro riproporranno dettagli dei disegni del Palazzo dei Normanni e della Cappella Palatina di Palermo, occupando le pareti che circondano la balconata del Teatro. La cupola mostrerà invece il cielo stellato così come appare nei mosaici di Galla Placidia a Ravenna.

Per creare questi formidabili racconti in mosaico, sono state adoperate più di due milioni e mezzo di tessere realizzate secondo processi all’avanguardia. Ognuna è stata lavorata e posata a mano da maestri mosaicisti all’interno dell’atelier ravennate di SICIS e, a sezioni ultimate, trasportata sul posto per essere collocata nella destinazione finale.

Da più di trent’anni SICIS crea mosaici artistici con materiale prodotto interamente in Italia, nelle proprie fabbriche, secondo un equilibrio di ricerca e tecniche antiche, che lo ricolloca in un consumo più immediato rispetto alla tradizione. Un’appropriazione contemporanea di un nobile e formidabile passato.

SICIS sposa in pieno il valore culturale e simbolico del Padiglione Italia alla prima Esposizione Universale in un Paese arabo e il tema della partecipazione del nostro Paese: ‘La Bellezza unisce le Persone’. Attraverso questi lavori vuole contribuire a rendere il Padiglione un ambiente capace di offrire un’esperienza indimenticabile: questo, non solo in virtù degli eventi ospitati al suo interno, ma anche grazie al grandioso progetto allestitivo e decorativo, una vera e propria galleria dove sarà possibile incontrare ad apprezzare italianità, cultura, storia, artigianalità, industria e passione.

Sono queste le componenti con le quali SICIS si confronta ogni giorno, reinventando arte e creando prodotti che si distinguono, mosaici unici, inedite lastre di vetro, ma anche tessuti, arredi e oggetti di pura eleganza, gioielli e orologi che conservano un’anima distintiva, miniature in micromosaico unite a pietre rare, composizioni immersive tra gemmologia e scienza decorativa.

