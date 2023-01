Carte da parati beStyle, la geometria incontra l’immaginazione.



Minimalismo, geometrie che si inseguono verso l’infinito, linee nette, curve morbide. Questi sono gli elementi che caratterizzano la linea beStyle, pensata da beWall per interpretare gli ambienti.

Un mondo fatto di richiami al tempo passato, sfondi essenziali, fantasie pure e sagome libere di esprimersi senza limiti in carte da parati versatili che si adattano perfettamente ad ambienti privati o contract.

Il marchio Made in Italy si è affidato a giovani creative e alla loro passione per le storie da raccontare attraverso ambienti definiti con personalità e vestiti di atmosfera. Questo grazie alla ricerca costante di un processo creativo che si tramuta in risultati di grande eleganza estetica abbinata ad innovazione tecnologica.

Carta da parati CALCE

Calce è l’idea di Margherita Fanti pensata per dare vita agli spazi attraverso la materia. Una carta da parati che si ispira e riprende la calce, elemento antichissimo che sotto il suo strato rivela tutta la bellezza e purezza dell’architettura.

La carta da parati Calce regala superfici vibranti che, ripetute, creano un pattern geometrico che sembra quasi inciso nella parete per un risultato materico di forte impatto.

Carta da parati BOISERIE

Carlotta Fortuna propone Boiserie, una superficie dai colori neutri in cui il riverbero appare e scompare in un gioco in cui è la luce a interpretare la parete. La volontà è proprio quella di rivestire gli spazi con un disegno tridimensionale fatto di chiaroscuri, con una fantasia a listelli che decora e arricchisce la parete come nella più classica delle boiserie in legno; luce e ombra diventano cornici.

Una tradizione nordica, e rimando anche alle origini venete della designer, in grado di aggiungere calore all’ambiente attraverso un dettaglio di stile o una intera parete.

Carte da parati SABLIER

Silvia Musetti nel suo Sablier interpreta un gioco geometrico di linee che danzano, si incrociano, incontrano e scontrano nella realizzazione di un movimento quasi tridimensionale, modulabile all’infinito.

Carte da parati OVALI

Lo stesso per Ovali, dove le linee si fanno suadenti, abbandonando contorni e schemi e formano sagome libere, indipendenti, quasi ipnotiche. Tutte le carte da parati della linea beWall sono stampabili su molteplici supporti come il vinilico/TNT, caratterizzato da una texture raffinata, su fibra di vetro che ne permette la posa in ambienti umidi o esterni, su carta ecologica, come ecopaper o ecomais, che oltre a un finish di grande valore, sposano un tema importante come quello del rispetto per l’ambiente o su un supporto dalle proprietà fonoassorbenti e fonoisolanti che migliora il comfort acustico degli ambienti.

Un mondo senza limiti, quello di beWall, libero di essere interpretato in maniera differente e personale, libero di adeguarsi al tempo grazie alla continua innovazione tecnologica, libero di essere universalmente riconoscibile nella sua estetica.