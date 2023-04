Bata apre un nuovo negozio in viale Diaz a Oristano

Dopo le recenti aperture a Piediripa, in provincia di Macerata, e nel cuore di Venezia in Strada Nuova Rio Terà della Maddalena, Bata apre uno store a Oristano.

Il nuovo negozio Bata di Oristano si sviluppa su una superficie di 130 metri quadrati, in uno spazio contemporaneo capace di mixare heritage e innovazione.

Nel nuovo punto vendita Bata sarà disponibile la collezione Spring Summer 23 che combina coolness e lifestyle in chiave comoda e accessibile, per rispondere alle esigenze di tutti. L’offerta del negozio comprende le calzature donna, uomo, bambino e sport e si sviluppa su un livello, suddiviso in aree strutturate ad hoc per facilitare al consumatore la fruizione dei prodotti, molti dei quali in house brand di Bata: Power, il brand ideato per il movimento e per rimanere “attivi” caratterizzato da prodotti “athleisure” con ottime prestazioni dove comfort e stile diventano accessibili a tutti; Weinbrenner, il brand ispirato al mondo dell’outdoor ma adatto alla city life con un prodotto innovativo caratterizzato da un design più tech e Bata Red Label, novità 2022, con prodotti aggiornati sempre alle tendenze attuali.