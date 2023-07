Ecodesign: l’alluminio come risposta alla domanda di sostenibilità

I molteplici vantaggi offerti dall’alluminio illustrati da Matteo Trombetta Cappellani.

Come può il mondo dell’alluminio aiutare i designer a rispondere alla crescente domanda di prodotti e packaging sostenibili?

Lo spiega Matteo Trombetta Cappellani, Presidente e Amministratore Delegato del gruppo Alusteel Coating, Alpine Anodizing, Metalcoat e Aleu, punto di riferimento in Italia e in Europa per la produzione e commercializzazione di metalli preverniciati.

Matteo Trombetta Cappellani

“Il mercato, ma anche le indicazioni degli organismi nazionali e internazionali, come gli obiettivi di sviluppo sostenibile individuati dall’ONU, richiedono che l’industria si orienti verso la produzione di beni e servizi più sostenibili”, dichiara Trombetta Cappellani. “In questo senso il design gioca un ruolo fondamentale, sia nell’innovazione dei prodotti sia nella ridefinizione dei processi.”

L’87,4% dei designer sottolinea l’importanza della sostenibilità nella progettazione

Lo confermano anche i dati diffusi da Fondazione Symbola, Deloitte Private e Poli.design nel recente rapporto Design Economy 2023: l’87,4% dei designer intervistati sottolinea l’importanza dell’integrazione dell’aspetto ambientale nella progettazione, con particolare enfasi su durabilità (19,8%), riciclo (17,2%) e disassemblaggio (13,9%).

“Proprio a sostegno di queste specifiche richieste tecniche, l’alluminio si configura come una delle risposte vincenti”, spiega Trombetta Cappellani. “La sua durata è pressoché illimitata e lo dimostra il fatto che più del 75% dell’alluminio mai prodotto è ancora oggi in uso. È facilmente smaltibile e può essere riciclato più e più volte, risparmiando fino al 95% dell’energia necessaria per la produzione primaria.”

La duttilità dell’alluminio, inoltre, lo rende un materiale facilmente applicabile in diversi settori industriali, tra cui spiccano alcuni di quelli che trainano la domanda di ecodesign: l’arredamento (12,5% della richiesta totale), il packaging per l’alimentare (12,4%), i prodotti per l’edilizia (11,8%) e l’automotive (10,4%) [fonte Fondazione Symbola, Deloitte Private, Poli.design – Design Economy 2023].

“L’alluminio prodotto e commercializzato da Alusteel Coating, Alpine Anodizing, Metalcoat e Aleu trova larghissimo utilizzo in questi settori”, racconta Trombetta Cappellani. “I nostri clienti, infatti, si distribuiscono in numerosi e diversificati comparti industriali: dal design all’architettura, dall’automotive al settore navale.”

La tendenza è quindi quella che porta verso la creazione di filiere virtuose, di cui fanno parte realtà in grado di garantire qualità e, al contempo, di soddisfare i requisiti di sostenibilità del committente, quali la selezione delle materie prime e la sostenibilità dei processi pre, intra e post produzione.

“Grazie alla nostra vasta gamma di prodotti siamo in grado di rispondere alle esigenze progettuali dei nostri clienti, sempre più orientati alla realizzazione di progetti avanguardistici e legati alla sostenibilità ambientale”, conclude Trombetta Cappellani. “E, come sempre, saremo al loro fianco nel rispondere alle richieste del mercato con prodotti personalizzati e performanti.”

Alusteel Coating, Alpine Anodizing, Metalcoat e Aleu

Alusteel Coating, Alpine Anodizing, Metalcoat e Aleu sono aziende italiane punto di riferimento in Europa nella produzione e commercializzazione di alluminio preverniciato e anodizzato e di acciai preverniciati, veri e propri atelier di queste lavorazioni industriali, capaci di soddisfare qualsiasi richiesta di verniciatura dei semilavorati.

Tipico esempio del saper fare che caratterizza il migliore made in Italy, il punto di forza che accomuna le quattro realtà lombarde è la capacità di rispondere alle molteplici esigenze del settore edile, navale, automotive e dell’industria in generale con un’ampia offerta di soluzioni, tutte all’insegna della precisione e dell’alta qualità. Un servizio sempre tailor-made grazie al quale sono riconosciute sul mercato internazionale per la capacità di raggiungere la massima soddisfazione anche dei clienti più esigenti, restando sempre fedeli ai propri valori: il culto per la bellezza, l’attenzione al dettaglio, la ricerca della qualità e il massimo rispetto per l’ambiente.

Situate rispettivamente a Somaglia (Lodi), Cologno al Serio (Bergamo), Bergamo e Gallarate (Varese) e guidate dall’imprenditore bergamasco Matteo Trombetta Cappellani, Alusteel Coating, Alpine Anodizing, Metalcoat e Aleu impiegano oggi 75 collaboratori e nel 2022 hanno raggiunto un fatturato aggregato di 55 milioni di euro con un incremento del 27% rispetto all’anno precedente.

Il percorso di crescita delle società è costantemente supportato da un piano di investimenti volto a incrementare la digitalizzazione, la capacità produttiva e soprattutto la sostenibilità, intesa non solo come rispetto per l’ambiente, ma anche come valorizzazione delle risorse umane e sostegno verso il territorio.