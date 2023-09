Arredamento, quali sono le caratteristiche di un tavolo da blackjack?

Pensare ad un tavolo da blackjack come ad un complemento d’arredo. L’idea potrebbe sembrare un po’ stravagante, magari fuori dagli schemi, ma oggi quasi tutti i tavoli da gioco moderni sono raffinati e completi in tutto, anche esteticamente. Certo, mentre si passa una serata in casa con amici, si può anche sfruttare l’occasione per farci una partita, così da cercare un momento di socialità da alternare al blackjack online, forse una delle nuove versioni del “solitario” di una volta.

Cos’è il blackjack?

Il blackjack (in italiano chiamato anche “ventuno”) è un gioco di carte che si svolge tra il banco, che è rappresentato dal casinò e i giocatori. Le regole del gioco sono molto semplici: in una partita vince il giocatore o i giocatori che riescono a realizzare un punteggio più alto del banco, e non superiore a 21; nel blackjack, l’asso può valere 11 o 1, le figure valgono 10, mentre le altre carte hanno il loro valore nominale. Per quanto riguarda i semi, questi non hanno alcun peso. Alla fine della partita il punteggio viene decretato dalla somma dei punti che ciascun giocatore ha collezionato. Si tratta di uno dei giochi di carte più diffusi al mondo e anche tra i più giocati.

I dati storici raccontano che le prime tracce di un gioco di carte più o meno simile al blackjack moderno risalgano alla Francia del XVII secolo, con il nome di Vingt-et-un (ossia “ventuno”). Fu solo negli Stati Uniti, intorno al 1931, che im gioco assunse l’attuale denominazione di “blackjack” (fante nero), abbandonando quella francese di “ventuno”, con l’inserimento però di una variante: nel caso in cui il giocatore avesse fatto 21 con un asso e un jack di picche, il premio sarebbe stato pagato con un bonus di 10 volte la posta. Adesso però questo bonus è stato abolito.

Per il gioco del blackjack vengono fabbricate apposite carte, diverse da quelle francesi tradizionali. Viene usato un sabot formato da 2 mazzi di carte francesi, per un totale di 104 carte, dove gli indici sono soltanto 2 (uno solo per ogni lato orizzontale) e che sono stampati in caratteri più grossi del normale; al centro di ogni carta c’è un rettangolo verticale al cui interno è collocata o la figura o il seme con un proprio valore numerico. Inoltre, per giocarci c’è bisogno di un apposito tappeto verde che ha dei riquadri stampati a forma di carte e una casella rettangolare dove i giocatori possono effettuare le puntate.

Quali sono le caratteristiche di un tavolo da blackjack?

Ed ecco che il tavolo da blackjack può diventare un buon complemento d’arredo . L’intera struttura del tavolo è in legno, con ricercati inserti in acciaio; il tappeto è personalizzabile sia nel layout che nel colore. Si tratta di tavoli che vengono fabbricati con un raffinato top rivestito in similpelle. Tutti gli elementi sono assemblati armoniosamente per creare un mobile di grande bellezza e anche funzionale.

Tra gli accessori che compongono il tavolo, ci sono anche delle chips, che spesso sono in ceramica, oltre ad una gettoniera, fabbricata quasi sempre in metallo e il sabot, tutti elementi che garantiscono un’esperienza di gioco intelligente e sicura.

Se pensate di acquistare un tavolo da gioco di blackjack per arredare casa, magari da mettere nel soggiorno, sappiate che potrebbe costare qualche migliaia di euro. Effettivamente si tratta di un prodotto comunque raffinato, che darebbe un tocco di classe all’arredamento, e si sa che quando si ristruttura casa, a volte non si bada a spese.

