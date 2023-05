Disponibile il rapporto iF Design Trend Report 2023

Per la seconda volta, iF Design ha pubblicato l’iF Design Trend Report: Sei capitoli – Sei megatendenze.

Sei megatrend e la loro influenza sul design in oltre 220 pagine: Connettività, Silver Society, Salute, Urbanizzazione, Mobilità e Neo Ecologia

Per l’iF Design Trend Report 2023, iF Design, in collaborazione con lo Zukunftsinstitut di Francoforte, ha selezionato sei megatrend che hanno un’influenza particolarmente forte sul design.

Il rapporto si rivolge ai designer, ai gruppi di progettazione interni e ai team di sviluppo prodotto di tutto il mondo.



In oltre 220 pagine, l’iF Design Trend Report 2023 spiega l’influenza delle tendenze sociali sugli sviluppi del design. Dimostra questa influenza attraverso statistiche attuali e le mette in relazione con le prestazioni di prodotti e servizi. Per ogni tendenza che si può osservare, ci sono numerosi prodotti e servizi che esemplificano quali strategie e approcci risolutivi sono decisivi per le sfide di oggi.

Se siete veloci, approfittate dell’offerta e scaricate gratuitamente l’intero documento fino al 20 luglio 2023. L’occasione per il download gratuito di 70 giorni è il 70° anniversario che la iF Design festeggia quest’anno.

Contenuti dell’iF Design Trend Report 2023:

Strategie e soluzioni per designer e aziende

Interviste e approfondimenti di esperti internazionali di design

Statistiche ed esempi di best practice internazionali di prodotti, progetti e servizi

Approfondimenti dall’iF DESIGN AWARD 2023

I sei megatrend

I megatrend hanno un impatto su tutti i settori della società, spesso hanno un’influenza che si estende per molti decenni e aiutano a comprendere l’evoluzione delle esigenze dei consumatori. I megatrend offrono anche spunti di riflessione sulle nuove tecnologie, sui cambiamenti sociali e sugli sviluppi culturali.

Connettività

Grazie alle tecnologie digitali, oggi siamo più connessi che mai. Ora che il mondo reale e quello digitale si fondono sempre più, sta emergendo un nuovo spazio di innovazione per la progettazione di ambienti di vita ibridi.

Silver Society

I molteplici effetti del cambiamento demografico verso una società che invecchia ci pongono di fronte a sfide enormi, ma aprono anche grandi opportunità per una nuova vitalità socioculturale.

Salute

La pandemia ha cambiato la nostra concezione della salute, trasformandola da impegno individuale a compito della società nel suo complesso. La salute è ancora una componente dello stile di vita, ma l’attenzione si concentra sulla progettazione di un ambiente che possa garantire il benessere del maggior numero possibile di persone.

Urbanizzazione

In quanto fulcro della società mondiale globalizzata, le città fungono da laboratori di innovazione per la giustizia sociale, le tecnologie innovative e le nuove forme di convivenza.

Mobilità

Il mondo della mobilità sta cambiando: la digitalizzazione, la transizione energetica e i nuovi stili di vita stanno alimentando un’ondata di innovazione che sta dando vita a numerosi nuovi servizi e offerte. Ma non sono solo i veicoli a adattarsi, anche le strutture che li circondano stanno diventando adattive, sostenibili e collegate in rete.

Neo Ecologia

Che si tratti di decisioni di acquisto, di morale sociale o di strategie aziendali: Il paradigma della sostenibilità sta cambiando il comportamento e le prospettive della società globale, della cultura e della politica, e sta fondamentalmente riallineando l’azione aziendale e l’intero sistema economico

Download gratuito e maggiori informazioni sull’iF Design Trend Report:

The iF Design Trend Report 2023 in sintesiE:



Editore: iF International Forum Design GmbH, Hannover/DE

Anno di pubblicazione: 2023

Lingua: English

Pagine: 221

Formato: PDF / 16:9 landscape format

Prezzo: Free download until 20 July 2023

After that: EUR 199.00 incl. VAT (iF award winners pay EUR 149.00)