La nuova edizione di Salone Franchising Milano, l’evento dedicato al mondo del Franchisor e del Retailer si terrà dal 19 al 21 ottobre 2023 all’Allianz-Mico a Milano.

Salone Franchising Milano: una nuova formula per rilanciare il mondo del retail e del franchising.

Con il claim “Il Futuro è ora, diventa imprenditore!” e un nuovo payoff che lo trasforma in una community aperta e ambiziosa, il Salone è pronto ad accogliere chi intende aprire un’attività e proporsi al mercato in modo dinamico e vincente.

“L’evento ambisce ad offrire agli imprenditori un momento di confronto aperto e funzionale alla scoperta dei nuovi trend con l’obiettivo di creare opportunità e condivisione. – spiega Nicola Bonacchi, Direttore Divisione Hosted Exhibitions di Fiera Milano – Il nuovo format ci ha permesso per la prima volta di avere tutte le Associazioni italiane di categoria al nostro fianco con le quali collaboreremo per diventare un punto di riferimento per il mondo del Retail e del Franchising”.

Salone Franchising Milano è l’unico evento in Italia che si rivolge a Retailer & Franchisor, Startup e Franchisee, raccogliendo in un solo momento i principali player del settore e si pone l’obiettivo di offrire loro una visione sui trend del settore e le nuove dinamiche da tenere in considerazione per una rapida crescita nel mercato.

Salone Franchising Milano intende fare un punto sull’attuale stato dell’arte del comparto, coinvolgendo le principali realtà del settore e ampliando la sua visione al mondo del retail, sempre più sfaccettato e ibrido.

L’ecosistema del Retail & Franchising è infatti in continua evoluzione, i recenti accadimenti ne hanno fortemente modificato i connotati, rivoluzionando gli equilibri, aprendo a nuovi modelli di business, rafforzando alcuni format ed incentivando il cambiamento. Raggiungere nuovi confini, sino ad ora inesplorati, rappresenta lo step che gli operatori di oggi dovranno compiere per esistere domani.

TUTTE LE ASSOCIAZIONI A BORDO

A rafforzare il progetto di Salone Franchising Milano la presenza di tutte le associazioni di settore – ASSOFRANCHISING, CONFIMPRESE e FEDERFRANCHISING – che metteranno a disposizione il loro prezioso know how sia in vista della preparazione dell’evento, sia durante la manifestazione, con iniziative dedicate ai loro soci e agli aspiranti imprenditori.

“Aderiamo con piacere a questa edizione del Salone Franchising Milano, un evento che testimonia l’importanza di un mercato strategico per il nostro Paese e che fa del networking la chiave per confrontarsi, inquadrare nuovi trend e comprendere le sfide e i margini di miglioramento richiesti dal settore.

Con un mercato del lavoro profondamente cambiato, ben venga un evento come questo che si pone l’obiettivo di avvicinare tante persone e imprenditori al mondo del franchising, un business che – attraverso l’autoimpiego – consente di inseguire le proprie passioni e di lavorare e vivere nel tessuto locale di provenienza o che più si ama. Il tutto in modo più sicuro, con meno rischi e potendo contare sulla forza del marchio” – dichiara, Dario Baroni, Presidente di Assofranchising.

“Siamo a fianco di Fiera Milano per rilanciare il Salone del Franchising Milano– afferma Mario Resca, Presidente Confimprese –, affinché diventi l’unico punto di riferimento per gli operatori retail in Italia. Il franchising si pone nel sistema imprenditoriale italiano come una scelta consapevole di autoimprenditorialità, che conta su una rete di protezione da parte dell’azienda retail che ha già sviluppato e testato il format, costruendo un brand solido e affidabile.

Nel 2023 su una stima di 3mila aperture di nuovi punti vendita delle nostre imprese associate, circa la metà sono in franchising. Un traguardo che testimonia la buona tenuta del modello, motore decisivo per lo sviluppo del Paese che a causa della pandemia è stato costretto a guardarsi all’interno, ripulire le proprie reti selezionando con maggiore accuratezza i propri partner e fornendo agli stessi – diventati più esigenti – offerte meglio strutturate per un consumatore che analizza i prodotti e acquista non solo dove c’è un’offerta adeguata per le sue esigenze di portafoglio, ma anche dove c’è innovazione”

“La Federazione è lieta di rinnovare la Partnership con la nuova proprietà, Fiera Milano, nell’organizzazione ed il rilancio della prossima edizione del “Salone Franchising Milano 2023 – Retail & Franchising Village” – dichiara Alessandro Ravecca, Presidente Federfranchising-Confesercenti – consapevole che un settore così importante come il Franchising debba avere una fiera di riferimento.

Come Federazione, ci teniamo particolarmente a questo rilancio del Salone, siamo fiduciosi e crediamo che l’appuntamento di ottobre, rinnovato nel format e nei contenuti, possa essere di supporto a tutti gli operatori per affrontare le nuove sfide del mercato con nuove strategie e nuove idee. Federfranchising, come sempre, offrirà contenuti e iniziative per valorizzare la formula del franchising e del Salone Franchising Milano”.

Salone Franchising Milano dal 19 al 21 ottobre 2023 all’Allianz-Mico a Milano.