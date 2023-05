Bata apre a Vinovo, in provincia di Torino

Dopo la recente apertura di Oristano Il Gruppo Bata replica con un nuovo negozio in Piemonte.

Bata ha inaugurato un nuovo store a Vinovo (Torino), all’interno dello Shopping Village Mondo Juve.

Il negozio si sviluppa su una superficie di 130 metri quadrati in uno spazio contemporaneo capace di mixare heritage e innovazione, con l’obiettivo di regalare al consumatore un’esperienza d’acquisto unica e completamente rinnovata. Design moderno, versatile e spazi ben organizzati che valorizzano il prodotto e creano l’atmosfera perfetta per comunicare in modo efficace il linguaggio, lo stile e l’identità Bata.

In store sarà disponibile la collezione Spring Summer 23 che combina coolness e lifestyle in chiave comoda e accessibile, per rispondere alle esigenze di tutti.

Il Gruppo Bata è leader mondiale nella produzione e commercializzazione di calzature. Fondata nel 1894 da Thomas Bata, opera capillarmente in oltre 70 paesi in 5 continenti attraverso società controllate dalla capogruppo di proprietà della famiglia Bata ed una rete di circa 5.800 punti vendita. In Italia l’azienda conta oltre 240 negozi gestiti direttamente e in franchising.