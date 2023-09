Qual è l’arredamento classico delle sale da gioco italiane?

I casinò e le sale da gioco sono luoghi che sin dalle loro lontane origini sono sempre stati circondati da una particolare aura di fascino. Entrati nell’immaginario collettivo soprattutto grazie alle atmosfere fumose raccontate nel mondo della letteratura e del cinema hollywoodiano , i luoghi in cui si gioca si presentano spesso come posti scintillanti, caratterizzati da una moltitudine di luci e suoni e gremiti di gente solitamente vestita in modo elegante. Anche l’arredamento contribuisce moltissimo alla creazione di un’atmosfera suggestiva e raffinata all’interno della quale la gente si sente a proprio agio. Generalmente, infatti, casinò e sale da gioco si contraddistinguono per la scelta di un arredamento elegante e lussuoso, per dare agli avventori l’idea di trovarsi in un luogo d’intrattenimento di alta classe.

Come sono arredati casinò e sale da gioco italiani

È importante tenere a mente che l’arredamento dei principali casinò e delle sale da gioco può variare in base al tema specifico del casinò e al suo stile architettonico, ad ogni modo, in linea generale, le sale da gioco italiane tendono, così come quelle all’estero, a puntare sulla scelta di un arredamento di lusso che comunichi ai visitatori l’impressione di trovarsi al centro di un’esperienza di gioco di alta classe.

Per ciò che concerne gli elementi di arredamento, trattandosi di luoghi in cui in un certo senso viene “celebrato il lusso”, la scelta ricade quasi sempre su mobili di alta qualità: lo si può riscontrare con immediatezza osservando le rifiniture di tavoli da gioco, delle varie sedute imbottite e dei divani che vengono collocati all’interno delle sale da gioco. I mobili che si trovano dentro i casinò di solito vengono realizzati utilizzando legni pregiati e rivestimenti di alta qualità.

Tra le suppellettili centrali nell’arredamento di un casinò vi sono proprio i tavoli da gioco, elementi attorno ai quali si svolgono la maggior parte delle attività di questi luoghi. Qui ci si siede per disputare emozionanti partite di blackjack, di roulette, poker e tanti altri giochi. Proprio in virtù del loro uso fondamentale e intenso, i tavoli da gioco dei casinò, sono spesso realizzati con una copertura imbottita e molto spesso sono impreziositi da dettagli di legno o adornati con metalli pregiati.

Un’altra presenza fissa all’interno dei casinò sono i tappeti che ricoprono il pavimento delle sale da gioco. Ovviamente parliamo di tappeti di pregio e arazzi, che possono essere contraddistinti da motivi intricati e design eleganti e che forniscono agli ospiti una sensazione di accoglienza e di eleganza.

Una presenza immancabile all’interno dei casinò e delle sale da gioco è rappresentata dai bar e dalle sale lounge nelle quali ci si può intrattenere. Quasi tutte queste strutture ospitano degli spazi appositi in cui i giocatori possono rilassarsi, bere dei drink e socializzare. Queste aree vengono spesso realizzate adottando uno stile classico, con banconi in marmo, comodi sgabelli, sedie e tavolini. Qui ancora più che in altri ambienti dei casinò vengono adottate luci soffuse.

Indubbiamente l’insieme di questi elementi contribuisce a creare un’esperienza unica, in cui l’adrenalina e le sensazioni vissute attorno ai tavoli verdi si mischiano al piacere di trovarsi all’interno di un ambiente sofisticato e di pregio. Sebbene gli estimatori non manchino, al giorno d’oggi esiste anche un nutrito numero di appassionati di gioco che pur apprezzando l’atmosfera dei casinò e delle sale da gioco fisiche, preferisce giocare online collegandosi da casa o dovunque si trovi, purché disponga di una connessione a internet. In questi portali si ha la possibilità di giocare alle slot online, una forma dematerializzata delle classiche macchinette presenti in sala, ai giochi di carte con croupier virtuali, come ad esempio il poker o il blackjack, e tutti gli altri giochi normalmente presenti all’interno di un casinò tradizionale.

I casinò e sale da gioco italiani e la cura del dettaglio

L’illuminazione è una componente che gioca un ruolo fondamentale nella creazione dell’atmosfera dei casinò italiani come del resto di qualunque altra sala da gioco del mondo. Solitamente all’interno di questi edifici non vengono impiegate luci forti o fredde, al contrario si è soliti privilegiare l’impiego di un’illuminazione soffusa che contribuisca a creare un’atmosfera al tempo stesso rilassante e glamour. In questi luoghi è molto comune la presenza di lampadari ricchi di ornamenti e applique in stile classico.

Molto importante è anche la scelta del colore delle pareti. Nelle sale da gioco italiane, un po’ come nel resto del mondo, prevale l’impiego di toni neutri o colori caldi come il bordeaux, il verde scuro e il blu notte (in alcuni dei casinò più moderni). Si tratta di colori che, insieme all’illuminazione e al resto dell’arredamento, contribuiscono a creare un’atmosfera sofisticata.

Nei casinò e nelle sale da gioco d’Italia, c’è sempre molta attenzione agli elementi decorativi. Le sale del nostro Paese possono essere adornate da opere d’arte, enormi specchi che contribuiscono a dare un senso di ampiezza e dettagli come quadri e cornici ornamentali. È indubbio che questi elementi abbiano un ruolo di primo piano nell’aggiungere prestigio e donare un ulteriore tocco di eleganza e sofisticatezza all’intero ambiente. La maggior parte di questi edifici, inoltre, contempla la presenza di elementi architettonici di stile classico come colonne in stile dorico o corinzio, parapetti in ferro battuto e soffitti sapientemente decorati.

All’interno dei casinò vi è anche una particolare ricercatezza dei tessuti impiegati per rivestire gli elementi che adornano i diversi ambienti. Nei casinò sono molto utilizzati materiali come il velluto, la seta e il broccato. L’impiego di questi tessuti è massiccio per quanto riguarda tende, cuscini e rivestimenti di vario tipo. Il risultato grazie al certosino impiego di questi materiali è garantito poiché essi contribuiscono notevolmente alla creazione di un ambiente ricercato e di gusto.

In alcuni casinò e sale da gioco, infine, si possono trovare anche decorazioni floreali molto suggestive. Parliamo di creazioni e allestimenti che vengono realizzati utilizzando fiori freschi, o di splendide e rare piante in vaso, che possono essere utilizzate per aggiungere un tocco naturale ed elegante alla sala da gioco.

