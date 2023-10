Myfamily arriva a Milano Centrale

L’azienda leader nel pet accessories apre il primo flagship store a Milano.

MyFamily, azienda italiana specializzata nel settore pet accessories, espande la propria catena di store monomarca scegliendo Milano come prossima meta.

Grazie all’accordo con Grandi Stazioni Retail, il punto nevralgico della città, la stazione Milano Centrale, fa da cornice alla prossima apertura inaugurata il 22 settembre che vede nascere un negozio di oltre 50 mq, con tutte le linee firmate MyFamily.

“Il nostro progetto di espansione con l’apertura delle boutique MyFamily è appena iniziato, ma a ogni inaugurazione riserviamo un entusiasmo unico. Essere presenti a Milano Centrale significa entrare nel vivo di una città dall’anima cosmopolita e in continuo divenire, proprio come noi!” dichiara Alessandro Borghese, fondatore del marchio.

All’interno dello store viene proposta la gamma completa di prodotti pet accessories che varia da medagliette, collari, pettorine e guinzagli.

Ogni articolo è creato artigianalmente con cura e attenzione e studiato appositamente per la struttura fisica dell’animale, cercando di agevolarlo il più possibile nei suoi movimenti. A rendere ancora più speciale l’esperienza di acquisto nel punto vendita è il servizio di personalizzazione delle medagliette, il marchio offre così un’occasione unica per i propri clienti che costruiscono quotidianamente la comunità MyFamily.

Il debutto a Milano Centrale, portando così il numero degli store MyFamily a 10, rappresenta indubbiamente un consolidamento all’interno del settore pet.

Si conferma l’espansione retail di MyFamily che da sempre è orientata al mercato globale. Ad oggi, il marchio ha una presenza internazionale, supportata attraverso le proprie filiali commerciali, radicata in oltre 100 paesi come Stati Uniti, Brasile, Canada e Giappone che grazie ai continui investimenti in ricerca e sviluppo, brevetti e heritage aziendale continua ad evolvere.

Il brand porta avanti positivamente la sua ascesa sul mercato, il quale è sempre più tendente all’umanizzazione del pet, chiudendo l’anno 2022 con un fatturato di 22 milioni di euro che corrisponde ad un aumento del 30% rispetto l’anno precedente e ponendosi come obiettivo il raggiungimento di 30 milioni per il 2023.

Il negozio di Milano Centrale rappresenta quindi una tappa necessaria per costruire una brand identity consolidata e riconoscibile. MyFamily si pone inoltre come traguardo entro il 2026, l’apertura di circa 40 punti vendita posizionati in diverse aree strategiche del mondo, affermandosi così come realtà di riferimento nel pet lifestyle.