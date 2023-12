Chaos condivide le tendenze del visual commerce per il 2024

Jostein Pedersen, VP Product – E-Commerce for Product, Production and Services di Chaos, una delle maggiori aziende di visualizzazione 3D al mondo, ha suggerito quattro previsioni sul commercio 3D nella vendita al dettaglio di arredamento per il 2024.

Nel 2024 molti retailer cercheranno di rivoluzionare i flussi di lavoro tradizionali, affidandosi alle tecnologie più recenti.

Visualizzazione 3D

Una delle tecnologie esplorate sarà la visualizzazione 3D, compresa la Realtà Aumentata e la Realtà Virtuale, con quasi due terzi (60%) delle aziende del settore dell’arredamento che aumenteranno l’uso di tali tecnologie. Il 70% delle aziende ha identificato la “crescita dei ricavi” come una priorità fondamentale resa possibile dalla visualizzazione 3D, insieme all’aumento delle vendite e alla riduzione dei resi.

Ecco di seguito i 4 trend suggeriti:

3D e AR non sono solo per l’online:i vantaggi dell’utilizzo delle visualizzazioni 3D dei prodotti durante il percorso di acquisto online sono evidenti ma per molti retailer del settore dell’arredamento anche lo showroom è un elemento fondamentale dell’esperienza, che può essere ulteriormente migliorato. Gli spazi degli showroom sono limitati, per cui in passato era possibile selezionare solo alcuni modelli o varianti di colore da esporre. Negli ultimi anni, soprattutto durante i periodi di lockdown, l’e-commerce ha registrato una crescita massiccia e nel 2024 queste tecnologie online miglioreranno l’esperienza di acquisto online e in negozio. Alcuni rivenditori, come Wayfair, hanno introdotto nuovi elementi interattivi in negozio che utilizzano la visualizzazione dei prodotti in 3D, comead esempio schermi in cui i clienti possono visualizzare la finitura o il colore scelto per un prodotto, o addirittura collocarlo in una stanza virtuale simile a quella nella propria loro casa. Quasi due terzi (60%) delle aziende del settore dell’arredamento stanno aumentando l’uso delle tecnologie di visualizzazione. Il 93% dei leader del settore dell’arredamento ritiene che la visualizzazione dei prodotti in 3D sia molto o estremamente importante per la propria attuale strategia aziendale. Soddisfare le aspettative dei clienti senza far aumentare i costi: gli strumenti di visualizzazione 3D stanno rapidamente diventando uno standard di settore, uno status che probabilmente sarà consolidato nel corso del prossimo anno. I rivenditori cercano di far crescere i brand in un mercato sempre più competitivo, caratterizzato da una riduzione della spesa da parte dei consumatori e da un aumento delle aspettative per esperienze di vendita uniche. In un mondo in cui i profitti si abbassano, aumentare le conversioni e ridurre i resi è quindi una priorità assoluta.

La visualizzazione 3D può aiutare i rivenditori a soddisfare le aspettative dei clienti

Personalizzare le immagini dei prodotti di un intero catalogo su un numero crescente di canali di acquisto è una sfida enorme. Questo vale soprattutto per il settore della vendita al dettaglio di arredamento, in cui i clienti hanno bisogno di una serie di immagini dei prodotti e ambientate per poter decidere di acquistare a distanza in tutta tranquillità. La visualizzazione 3D può aiutare i rivenditori a soddisfare le aspettative dei clienti, senza aumentare i costi legati alla produzione, al tempo in studio o alla spedizione dei campioni da fotografare. Ad esempio, il rivenditore di arredi per esterni Yardistry è riuscito a raddoppiare le vendite sull’e-commerce riducendo i costi di produzione grazie ai prodotti di visualizzazione di Cylindo.

Il 56% delle aziende del settore dell’arredamento li impiega per generare o modificare automaticamente le immagini.

L’Intelligenza Artificiale può aiutare a condividere gli sforzi: come in molti altri settori, i rivenditori nel settore dell’arredamento sono entusiasti del potenziale offerto dalle tecnologie di IA e molte aziende le stanno già sperimentando o implementando nei propri workflow. Gli strumenti di IA stanno diventando parte integrante della creazione di immagini di prodotti e ambientate, automatizzando le attività manuali che non richiedono la creatività umana, come il ridimensionamento, la colorazione o la sostituzione degli sfondi. Nel 2024, le aziende del settore dell’arredamento esploreranno il potenziale dell’IA attraverso l’intero processo di visualizzazione, non solo per velocizzare le attività ripetitive e sviluppare gli insight basati sui dati dei clienti, ma generare contenuti su ampia scala. Questo consentirà ai professionisti dell’e-commerce e del marketing di concentrarsi maggiormente sulla strategia aziendale e sulla direzione creativa.

Il 42% delle aziende di arredamento utilizza l'IA per la personalizzazione e l'adattamento in tempo reale delle immagini.

Il 52% delle aziende del settore utilizza strumenti di IA per il riconoscimento, la classificazione e il tagging delle immagini.

La scalabilità sarà fondamentale: grazie alla potenza e alla scalabilità delle piattaforme cloud, i retailer potranno gestire rapidamente grandi volumi di asset senza dover ricorrere a molte risorse aggiuntive. Una volta creato il master, questo potrà essere utilizzato in una serie di canali di marketing, come annunci pubblicitari di Google, annunci display e le newsletter via e-mail. La visualizzazione 3D può quindi offrire miglioramenti dell’esperienza in un’operazione di vendita al dettaglio omnichannel. Non sorprende che la maggior parte delle aziende del settore dell’arredamento ritenga che la visualizzazione 3D sarà fondamentale per contribuire a estendere la loro influenza e la portata del brand nei prossimi 12 mesi.

Tecnologie di visualizzazione nel settore arredamento

Nell’ottobre 2023, Chaos ha pubblicato lo studio “Tech Trends Impacting the Furniture Industry: From AI to 3D Product Visualization“, commissionato a Forrester Consulting, da cui emerge che quasi due terzi (60%) delle aziende di arredamento stanno ampliando l’uso delle tecnologie di visualizzazione. Inoltre, la maggioranza (68%) sta destinando dal 10% al 25% del proprio budget all’adozione di tecnologie di visualizzazione AI e 3D.

Le aziende del settore del mobile hanno individuato alcuni dei principali vantaggi della tecnologia di visualizzazione 3D:

Miglioramento della customer experience online o in negozio (66%)

Aumento delle vendite online o in negozio (62%)

Aumento del coinvolgimento dei clienti online o in negozio (52%)

Tra le aziende che utilizzano le tecnologie di visualizzazione e i rendering di Chaos per migliorare i workflow marketing, la customer experience e le vendite ci sono EQ3 e Wayfair.

Note

I risultati fanno parte di uno studio pubblicato da Forrester e Chaos intitolato “Furniture Industry’s Next Wave of Digital Innovation: 3D Visualization”. Lo studio è stato commissionato da Chaos, che nel suo portfolio include la piattaforma di visualizzazione 3D di prodotti per il settore del commercio, Cylindo, acquisita dall’azienda nell’aprile 2022.

Metodologia e campione di studio

Chaos ha commissionato questo studio per capire come le aziende del settore dell’arredamento possano adattarsi al panorama digitale, adottando la visualizzazione dei prodotti in 3D per migliorare l’esperienza dei clienti e promuovere le vendite e-commerce. L’indagine ha analizzato l’adozione della tecnologia, le sfide e l’impatto di queste strategie sui risultati aziendali. L’indagine ha inoltre valutato la preparazione e le prospettive future dell’industria del mobile in termini di trasformazione digitale. Per raggiungere questi obiettivi, Forrester ha condotto un sondaggio online con 190 responsabili della visualizzazione dei prodotti presso la loro organizzazione.

Chaos

Chaos è una delle più grandi aziende di visualizzazione 3D al mondo e da oltre 20 anni permette ad architetti, artisti e designer di visualizzare qualsiasi cosa riescano a immaginare. Chaos offre workflow intuitivi ed efficaci per i professionisti del settore della progettazione, tra cui l’architettura, l’ingegneria, l’edilizia, la progettazione di prodotti, i media e l’intrattenimento.

Nel 2022, Chaos si fonde con Enscape e acquisisce Cylindo. Nel 2023 Chaos ha acquisito AXYZ design. Il portafoglio prodotti dell’azienda comprende V-Ray, un programma di rendering a base fisica premiato con un Academy Award e un Engineering Emmy; Enscape, un plugin per il rendering in tempo reale e la realtà virtuale di alta qualità; Corona, un motore di rendering fotorealistico ad alte prestazioni; Cylindo, una piattaforma per visualizzazione 3D di prodotti di arredamento per la vendita; e anima, un software di animazione 3D/4D per aggiungere persone e folle realistiche alle visualizzazioni.