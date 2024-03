Segreti dell’Arredo: Dentro le Sale da Gioco di Burraco e Poker

Viviamo in un periodo storico in cui nulla viene lasciato al caso, soprattutto quando si parla di utilizzare design e tecnologia per implementare delle attività di intrattenimento. Le sale da gioco partono proprio da questo concetto per cercare di creare spazi di divertimento che siano evoluti, affascinanti e che favoriscano l’interazione da parte dei giocatori con il mondo che li circonda. Non è quindi un caso che un casinò, una poker room e una sala da gioco di burraco abbiano in qualche modo dei richiami di design identici.

Ogni stanza, ogni arredamento è progettato proprio per lavorare sulla psicologia del giocatore, in modo da offrire un’esperienza che sia positiva, rilassante e sicura.

Un punto ricorrente infatti è legato alla presenza di tappeti lussuosi e alla disposizione dei posti a sedere. Cambia invece l’uso della luminosità tra un casinò e queste due sale da gioco, poiché l’intento è quello di creare dei focus visivi sulle aree di gioco ad alta popolarità

Segreti e colori delle Sale da Burraco

Sai qual è la prima cosa che un giocatore nota in una classica sala da gioco per il burraco? La presenza di tavoli verdi che sono un accessorio immancabile per le room più popolari. E sia perché? Semplice, a livello psicologico il verde rappresenta l’equilibrio, dona un senso di armonia che mette in perfetto allineamento la mente, il corpo e l’emotività del singolo. Questo colore viene notoriamente riproposto anche per le sale virtuali del burraco online, ed è la nuance usata per i tavoli di molti altri giochi di carte.

Il verde è al centro dello spettro cromatico ed è facile così per l’occhio umano riuscire a individuarlo subito, rispondendo con un senso di rilassamento immediato.

Non a caso il pubblico che cerca di avvicinarsi al gioco del burraco spesso cerca una realtà rilassante e divertente piuttosto che puntare su competizione intensa e adrenalina. E per questo anche le sale da gioco sono progettate per essere più accoglienti, ma un po’ meno lussuose e formali.

Sale da Poker: Come si Presentano

A differenza dalle sale del burraco qui si punta tutto sull’equilibrio del verde come prima sensazione da offrire al giocatore, ma si spazia poi su input molto più decisi. Le poker room infatti hanno un pubblico più vasto, fatto di diverse tipologie di giocatori con storie e età opposte. Molti lo scelgono per partecipare a tornei prestigiosi, altri per sfidare la fortuna con un gioco adrenalinico e poi ci sono i pro player che amano vivere le forti emozioni al tavolo verde. In questo caso ci si trova in un contesto più ricercato e lussuoso, che esprime anche forma e intensità con l’uso di dettagli in color rosso.

Le differenze in termini di design e illuminazione

Fatta quindi la doverosa premesse legata all’uso dei colori anche in un contesto di intrattenimento come le sale da gioco, che cosa troviamo nelle sale da poker e in quelle da burraco?

Gli arredi nelle poker room sono più sfarzosi, perfetti per poter ospitare diversi eventi e contesti particolari. Lo scopo principale è quindi offrire funzionalità ma anche grande efficienza per un gioco che punta tutto su dinamismo e adrenalina.

Il burraco invece si presenta come un gioco molto più rilassante e quindi riduce al minimo i fronzoli senza però rinunciare a un forte senso di eleganza.

Ci sembra altrettanto interessante mettere in risalto anche quelle che sono le diversità rappresentate dalla scelta delle luci e quindi della luminosità di queste sale.

I giocatori di poker cercano un ambiente caratterizzato da luce abbastanza fioca, che si concentra direttamente sui tavoli. In questo modo si concentra l’attenzione sull’azione di gioco e si riduce l’affaticamente visivo del giocatore stesso.

Per chi ama il burraco invece la situazione luci diventa molto più calda e accogliente, al fine di rendere più piacevole l’interazione al tavolo di gioco, dove notoriamente si punta molto sullo scambio e la socialità delle persone.

Conclusioni

Come abbiamo visto queste due modalità di gioco molto amate dagli appassionati italiani prevedono una serie di regole attente anche per quanto riguarda l’accoglienza e la scelta dell’arredamento delle sale di riferimento. Ogni caratteristica del locale non fa altro che potenziare poi la percezione del gioco, migliorando anche l’esperienza provata dall’utente. E questa prerogativa avviene sia nei tavoli fisici che in quelli ricreati per i casinò online.

IG