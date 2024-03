The Longevity SPA al Portrait Hotel di Milano – la prima luxury SPA in Black & White

The Longevity Suite, il più evoluto network di Biohacking e Antiage City Clinic europeo, ha creato la sua prima SPA interamente personalizzata caratterizzata dal minimalismo bianco e nero, attuale, elegante e sofisticato.

Situato nel quadrilatero della moda di Milano, l’iconico Portrait Hotel, prestigioso 5 stelle del gruppo Lungarno, ospita The Longevity SPA in un contesto architettonico e monumentale d’eccezione.

Il progetto, curato dallo studio B+Architects, valorizza l’immagine di The Longevity Suite in ambito luxury, nel pieno rispetto dell’edificio storico, con un’approfondita ricerca dei materiali e delle finiture totalmente customizzate.

L’accesso alla SPA, 700 mq. situati nella parte più antica dell’edificio, avviene dall’affascinante “Piazza del Quadrilatero”, un’oasi serena incorniciata dal seicentesco colonnato.

L’obiettivo principale, oltre all’armonioso inserimento nel contesto, è stato trovare un nuovo linguaggio progettuale, fatto di geometrie, proporzioni, materiali, per rappresentare l’immagine del brand, caratterizzata da forme curvilinee e da un mood minimale ben riconoscibile. Ogni dettaglio è stato curato dagli architetti in sinergia con il team di Longevity dando vita ad una SPA innovativa, dove l’high-tech si fonde con la visione olistica, in uno spazio che dona vitalità ed energia, per rigenerare corpo e mente.

La Reception della SPA attende l’ospite in un ambiente accogliente e rilassante, luminoso ma non invadente, dove predominano i toni del bianco declinato in materiali preziosi.

Le pareti sono contraddistinte da rivestimenti in grandi lastre di marmo Rhino White, candido e scintillante, con una particolare lavorazione cannettata e venature tono su tono. Il pavimento, in seminato bianco è stato realizzato in opera da una storica azienda milanese è costituito da ciottoli di prezioso marmo Lasa, enfatizzati dalla finitura lucida. Il soffitto curvilineo collega gli spazi della reception; ampie superfici in specchio grigio amplificano e proporzionano i volumi.

Un monitor ad altissima risoluzione, incassato nel rivestimento in marmo, presenta il lifestyle di The Longevity Spa, evocando l’essenza dei trattamenti proposti. Musica di sottofondo e un leggero avvolgente profumo esclusivo completano l’esperienza multisensoriale.

Le sedute iconiche di Cassina in pelle nera impunturata sono abbinate a cuscini e pouf customizzati ideati da B+Architects e decorati con il logo di The Longevity SPA. Il desk reception, progettato in ogni dettaglio, presenta finiture preziose ed una totale integrazione delle parti tecnologiche. È dotato di una zona dove gli ospiti possono accomodarsi in totale tranquillità per consulenze personalizzate e informazioni sui molteplici servizi proposti.

Dalla reception, si raggiungono gli altri ambienti della SPA attraverso un percorso caratterizzato da pavimento e soffitto scuri, sobriamente valorizzato da pareti bianche rifinite a calce spatolata a mano realizzata da artigiani specializzati. Nicchie speciali, con particolari piani luminosi espongono i prodotti più esclusivi. L’atmosfera è avvolgente e rilassata.

Il pavimento “total black”, realizzato con un composto di frammenti di marmo nero realizzato con un ciclo produttivo altamente eco sostenibile, dimostra la grande attenzione di Longevity verso i temi della sostenibilità.

L’area fitness, dedicata allo sport e alla performance fisica, è strutturata in due ambienti e progettata per garantire il massimo confort. Uno speciale pavimento tecnico insonorizzato, soffitti scuri, specchi e texture iconiche di The Longevity SPA creano uno spazio dinamico ed energizzante. La partnership con Technogym, leader nel settore, prevede l’inserimento di macchinari di ultima generazione con circuiti esclusivi che garantiscono un allenamento completo e interattivo.

Gli spogliatoi della SPA, arredati con un particolare legno scuro semilucido, presentano un’atmosfera avvolgente e sofisticata. I lavabi sono scavati in unico blocco dello stesso materiale black utilizzato per la pavimentazione e i rivestimenti. Nelle docce il nero si alterna al bianco e al vetro grigio satinato con rubinetteria e accessori di alto livello. Nello spogliatoio dedicato alle signore, è stata inserita un’area make-up affacciata su un piccolo giardino zen, dotata di particolari specchi, sedute personalizzate, accessori e quanto necessario per un’esperienza ai massimi livelli.

La SPA include un’area relax di forma ovale, che presenta al centro uno speciale arredo curvilineo in legno black e cristallo, dedicato alle tisane, frutta secca ed acqua, tra cui spicca come elemento decorativo un iconico vaso di Venini in tonalità nero lucido.

Una collezione di libri tematici sulla longevità è a disposizione degli ospiti (con un chiaro link al mondo “the longevity kitchen” recentemente sviluppato dal gruppo). Un divano sinuoso in tessuto bianco texturato asseconda il perimetro del locale; ideato da B+Architects e realizzato da esperti artigiani italiani, include motivi decorativi ricamati che richiamano il logo The Longevity SPA.

Le pareti sono rifinite con una speciale fibra di vetro texturizzata customizzata con un decoro curvilineo che richiama le iconiche forme a clessidra del marchio. La finitura gloss la rende preziosa e innovativa, oltre a conferire protezione e igienicità. Lo stesso materiale è stato utilizzato all’interno di tutte le cabine di trattamento.

La SPA è dotata di tre cabine dedicate a diverse tipologie di trattamenti, una suite per trattamenti di coppia e una cryosuite (da sempre fiore all’occhiello dei trattamenti Longevity).

Il percorso di accesso alle cabine è reso suggestivo dal soffitto in metallo lucido black con finitura ondulata e dai particolari riflessi di luce blu che enfatizzano il trattamento materico a calce spatolata delle pareti.

In ogni ambiente, un particolare sistema di illuminazione perimetrale, consente la creazione di scenari diversi seconda del trattamento. In particolare, la SPA propone protocolli di Biohaking e rituali esclusivi riferiti alle “blue zones” (Blue Zones Signature Rituals); il progetto consente la creazione di atmosfere immersive e multisensoriali dedicate alle specifiche experience.

La suite, di ampie dimensioni, predisposta anche per i trattamenti di coppia è dotata di bagno privato, di una lussuosa doccia sensoriale e corredata da speciali attrezzature firmate Starpool. Importante plus l’accesso diretto alla splendida piscina, collocata sotto le antiche volte e all’area umida progettate dallo studio dell’arch. Michele Bonan in linea con il design dell’hotel. Il progetto della SPA sviluppato da B+Architects in costante sinergia con lo studio Bonan ha dato vita ad un risultato armonico e rispettoso delle peculiarità architettoniche dell’edificio.

Photo credits: B+Architects