Affluenza record per Franchise Expo Paris 2024: in 3 giorni, il Salone accoglie più visitatori dell’edizione 2023.

Dal 16 al 18 marzo, Franchise Expo Paris ha rivelato come il settore del franchising sia più dinamico che mai. Ottima riuscita anche per il nuovo format del Salone che ha registrato circa 32.000 visitatori in tre giorni superando così l’edizione precedente che si era svolta su 4 giornate. Grazie ad una programmazione ricca e in linea con il dinamismo del settore, a un’esperienza di visita ripensata, a nuovi eventi forti come Franchise Expo Live e Start Franchise Tour, Franchise Expo Paris ha riunito 605 espositori, di cui 513 insegne. Questa è l’edizione più importante del salone dalla sua creazione.

Franchise Expo Paris – Il successo di un Salone di nuova generazione

Con un nuovo formato condensato su tre giornate e orari di apertura adattati alle esigenze degli espositori e dei visitatori (da sabato a lunedì), Franchise Expo Paris ha registrato una forte affluenza fin dalla sua apertura. Per tre giorni, i corridoi del salone hanno vibrato al ritmo dell’imprenditorialità e della creazione d’impresa, riunendo una comunità dinamica di franchisor e franchisee, portatori di progetti, città e territori, esperti del Collège de la FFF (Federazione Francese del Franchising) e partner bancari/assicurativi.

Questa edizione si è particolarmente distinta per la presenza della nuova generazione di imprenditori. Per soddisfare le loro aspettative e guidarli nel loro progetto imprenditoriale, Franchise Expo Paris ha offerto numerose conferenze, pitch e workshop dedicati alle sfide e alle problematiche che questi giovani leader di progetto devono affrontare, come il finanziamento o la gestione d’impresa.

“Franchise Expo Paris 2024 ha segnato l’inizio di una nuova era, con una partecipazione significativa di giovani imprenditori. Siamo molto lieti di poter essere sempre più un riferimento per questo pubblico particolarmente dinamico. Abbiamo anche potuto invitare grandi imprenditori in franchising che, ne sono sicura, con la loro testimonianza potranno incoraggiare i futuri imprenditori a dare vita all’impresa dei loro sogni: che si tratti di Hugo Décrypte, Raibed e Fatiha Tahri, fondatori di Pap & Pille o della campionessa di pasticceria Nina Métayer, che hanno saputo parlare molto bene ai nostri giovani imprenditori! Siamo anche molto soddisfatti di aver potuto offrire diversi servizi ai nostri visitatori tra cui un asilo nido, aree ristoro e, per i nostri imprenditori, un villaggio tecnologico dove hanno potuto trovare le soluzioni per supportarli nella loro transizione ecologica” sottolinea Sylvie Gaudy, Direttrice del Salone Franchise Expo Paris e parte del gruppo Infopro Digital.

Il dinamismo del franchising trova riconferma con Franchise Expo Paris

Franchise Expo Paris ha registrato quest’anno un aumento del 6% del numero totale di espositori, tra i quali ben 235 erano nuove insegne. Questa dinamica riflette il contesto economico favorevole allo sviluppo del franchising sia in Francia che a livello internazionale. Grazie al patrocinio del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ottenuto per la prima volta da Franchise Expo Paris, il Salone ottiene un importantissimo riconoscimento istituzionale da parte delle autorità pubbliche suggellato con la visita di Olivia Grégoire, Ministro delegato agli Affari, al Turismo e ai Consumi avvenuta lunedì 18 marzo. La visita, che ha permesso di incontrare espositori e operatori in franchising, rappresenta un vero e proprio riconoscimento per l’intero settore. Il ministro si è congratulato in particolare con tutti gli attori del franchising per la loro vitalità e la forte crescita.

““L’edizione 2024 de Salone è stata innegabilmente una grande edizione con un formato più breve ma un successo più grande! Questo grazie all’aumento della partecipazione generale, ai nuovi servizi offerti, al riconoscimento delle autorità pubbliche con il patrocinio del Ministero dell’Economia e con la visita del Ministro Olivia Grégoire. Un’edizione di cui siamo particolarmente orgogliosi alla FFF (Federation Française de la Franchise) e che dimostra, ancora una volta, il ruolo centrale del franchising nell’imprenditoria e, più in generale, nell’economia del nostro Paese” aggiunge Véronique Discours-Buhot, Delegata Generale della FFF.

Un concentrato d’ispirazione per gli imprenditori

Anche quest’anno, Franchise Expo Paris è stata una vera e propria piattaforma di scambio e ispirazione per imprenditori e insegne in franchising in cerca di sviluppo. Durante il Salone, un ricco programma di oltre 180 conferenze, workshop e pitch ha permesso ai partecipanti di esplorare le molteplici sfaccettature dell’imprenditorialità e di decifrare tendenze e sviluppi nei vari settori.

Sabato 16 marzo, il Gala de la Franchise è stato il momento clou del Salone, che ha celebrato i marchi, i franchisor e gli affiliati che contribuiscono al successo del modello di franchising. La cerimonia è stata l’occasione per assegnare i premi 2024 dei prestigiosi concorsi: les Révélations de la Franchise e i Rubans de la Franchise.

Cifre chiave dell’edizione 2024

– 605 espositori

– di cui 512 insegne

– 31 720 visitatori

– 90 settori di attività rappresentati

– 18% di insegne internazionali

– 183 conferenze, workshop e pitchs

Appuntamento per la prossima edizione di Franchise Expo Paris dal 15 al 17 marzo 2025