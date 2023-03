Franchise Expo Paris riunisce oltre 30.000 partecipanti per la sua 41° edizione

Franchise Expo Paris ha appena chiuso i battenti e traccia un bilancio molto positivo di questa edizione 2023.

Con 30.454 partecipanti da domenica 19 a mercoledì 22 marzo, il format ridisegnato e modernizzato del Salone ha registrato un aumento delle presenze del 42% rispetto alla precedente edizione del 2022. I 571 espositori presenti hanno potuto presentare il loro concept, incontrare gli imprenditori di domani e accelerare lo sviluppo dei loro marchi.

Franchise Expo Paris si sta già preparando per la sua prossima edizione e prosegue il suo sviluppo con un’edizione 2024 che si terrà nell’arco di tre giornate con l’obiettivo di soddisfare al meglio le aspettative degli espositori e dei candidati al franchising. L’edizione 2024 si svolgerà da sabato a lunedì (e non più da domenica a mercoledì), giornate più adatte alla disponibilità di candidati in franchising e project leader.

Un nuovo format che ha riunito e mobilitato il settore

L’entusiasmo dei visitatori che per quattro giorni hanno percorso le corsie del Salone, conferma l’importanza e il posto di rilievo che Franchise Expo Paris occupa oggi come momento di incontro e scambio dell’imprenditorialità. Franchisor e franchisee, capi progetto, municipalità e territori, esperti del settore e del collegio della FFF, partner bancari… tutti i protagonisti del mondo del franchising hanno preso parte a questo evento di riferimento che li ha accolti in un format rinnovato.

Con i suoi 90 settori di attività rappresentati, il Salone, che consolida la sua posizione di primo Salone del Franchising al mondo, ha saputo proporre un’offerta ricca e variegata di marchi con, in particolare, il forte ritorno delle insegne internazionali. 22 nazionalità (Brasile, Canada, Italia, Taiwan, USA, ecc.) hanno rappresentato il 18% degli espositori; mentre sono stati oltre 1600 gli operatori stranieri in visita.

Tra i visitatori francesi presenti, il 47% proveniva dalle regioni (esclusa Ile-de-France). Indicatori verdi che confermano il dinamismo e la vitalità del settore del franchising, particolarmente attrattivo nei territori regionali.

“In un contesto economico e sociale teso, e nonostante i servizi e i trasporti pubblici interrotti, Franchise Expo Paris 2023 è stata un grande successo! Questa nuova annata conferma l’attaccamento dei protagonisti del franchising per il Salone che quest’anno ha mostrato una notevole crescita dei suoi visitatori. Un bacino di operatori qualificato, secondo gli espositori incontrati, che confermano un’attività commerciale dinamica e continuanei quattro giorni di fiera. Un’effervescenza facilitata da Franchise Meet Up, la nuova piattaforma con l’applicazione per la prenotazione di appuntamenti che abbiamo lanciato quest’anno e che sarà accessibile sia ai candidati che agli espositori per continuare l’esperienza di Franchise Expo Paris fino al 07 aprile.”confida Sylvie Gaudy, Direttrice del Salone Franchise Expo Paris.

“Voglio ringraziare tutti coloro, Espositori e Visitatori, che hanno creduto in questa 41a edizione presentata sotto una nuova luce: più moderna, più aperta, più fluida, più efficiente e più user-friendly! Un ringraziamento davvero speciale a Infopro Digital che ha raccolto l’immensa sfida di rinnovare questo Salone dopo 40 anni di vita. Grazie a questo nuovoformat, i candidati hanno potuto conoscerele insegne, sia nel proprio stand che nelle aree pitch distribuite all’interno della manifestazione. Di questi quattro giorni conservo il dinamismo del modello del franchising che, per la sua adeguatezza alle esigenze dei nuovi imprenditori, sta attirando sempre più giovani!”afferma Véronique Discours-Buhot, Delegata Generale della Federazione Francese del Franchising.

Condivisione e distinzioni al centro di Franchise Expo Paris

Franchise Expo Paris ha svolto pienamente il suo ruolo di catalizzatore di informazioni, idee e opportunità, sia per i futuri imprenditori sia per i marchi in cerca di sviluppo.

La fiera è stata teatro di numerosi interventi sull’imprenditorialità e sulla creazione d’impresa (Catherine Barba, Alexandre Mars, Cathy Collart-Geiger, ecc.) e di profonde riflessioni su tendenze e sviluppoper i diversi settori grazie a quasi 300 conferenze, workshop e pitch che hanno riunito più di 5.600 partecipanti.

Come ogni anno, Franchise Expo Paris rappresenta l’occasione per mettere in luce i marchi, i franchisor e gli affiliati che si distinguono nella promozione del modello del franchising, attraverso il riconoscimento di premi quali i Révélations de la Franchise e i Rubans de la franchise.

Révélations de la Franchise

Il vincitore dell’edizione 2023 delle Révélations de la Franchise è Crêpe Touch, un concetto di ristorante dedicato alla golosità. Un premio speciale della giuria è stato assegnato a Bienvenue à la Ferme, catena di negozi specializzati nella vendita di prodotti agricoli a filiera corta. Accanto a loro c’era un finalista, il marchio Land &Monkeys, un concetto di panetteria 100% vegetale.

Rubans de la franchise

I Rubans d’argent 2023, categoria franchisee

François Cossard – Attila

Philippe Decoursière – Quick

Arnault Fouriaux – Burger King

David Lecoutre – La Mie Câline

Céline Obadia – Pokawa

Alexis Segura – Basilic& Co

I Rubans d’argent 2023, categoria franchisor

Maxime Gérard – Cuisine Venidom

Florent Mercier – Pizza Cosy

Junior Noubissi – La Cabane d’Achille & Camille

I Rubans d’or 2023, categoria franchisor

David Giraudeau – La Mie Câline

Roger Varobieff – Repar’stores

I Rubans d’or 2023, categoria partenair

Franck Berthouloux – TGS France

Olga Romulus – Fiducial

Il Grand Ruban d’or 2023

Florence Soubeyran – Banque Populaire

La prossima edizione di Franchise Expo Paris si terrà dal 16 al 18 Marzo 2024 presso il Paris Expo Porte de Versailles.

Foto@Stéphane Laure